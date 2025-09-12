¿Quién ganará la pelea de esta noche, Ovi o Bryant Myers? Esto dicen los fanáticos

Vídeos relacionados:
La pelea más esperada del mundo urbano ya está aquí: Ovi vs. Bryant Myers, Cuba contra Puerto Rico, cara a cara en el ring este viernes 12 de septiembre en Bayamón, Puerto Rico. La tensión entre ambos cantantes ha llegado a su punto máximo y, según las encuestas, los fanáticos ya tienen a su favorito.
En una votación realizada en la página oficial de Facebook de CiberCuba Noticias, el 78 % de los 1361 votantes cree que Ovi saldrá vencedor, mientras que solo el 22 % apoya a Bryant Myers.
Mientras, en el perfil CiberCuba Entretenimiento al momento de redactar esta nota, los números era muy similares: 79% de los 187 votantes apuesta por Ovi y un 21% por Myers.
La contienda ha generado una fuerte expectativa, avivada por el historial de enfrentamientos verbales y físicos entre los dos artistas.
¿Cuándo y dónde es la pelea?
El combate se celebrará en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Puerto Rico, como parte del evento “Saldando Cuentas”, organizado por Universal Promotions.
- Puertas abren: 5:30 p.m.
- Primer combate: 7:00 p.m.
- Transmisión en vivo: 8:00 p.m. vía Ticketera (hora de Puerto Rico, Cuba y Miami)
Detalles técnicos del combate
- Categoría: Peso superwélter (154 libras)
- Duración: 3 asaltos
- Pesos oficiales: Ovi y Bryant Myers registraron 153 libras cada uno
- Avalado por: Federación Puertorriqueña de Boxeo
El formato del evento busca ofrecer un espectáculo rápido y emocionante, con reglas profesionales adaptadas al ambiente de entretenimiento.
¿Por qué se enfrentan?
La rivalidad entre Ovi y Bryant Myers viene de lejos. Aunque colaboraron en 2021, su relación se rompió en 2025 y escaló en violencia. En agosto, durante una rueda de prensa, protagonizaron un altercado que terminó con un micrófono volando y un herido: el presidente de Universal Promotions.
Desde entonces, se han lanzado amenazas y burlas mutuas en redes sociales, hasta concretar esta pelea con la que, según ellos, buscan "salda cuentas".
Un día antes del combate, se reencontraron en el canal MoluscoTV. Esta vez, ambos se mostraron más calmados y centrados en la competencia. “Es la primera vez que dos artistas urbanos de este nivel se enfrentan en un ring de boxeo profesional”, dijo el propio Molusco.
¿Y tú, a quién le vas?
El público ya está tomando partido, y Ovi lidera la encuesta, al menos en nuestro medio. Sin embargo, como en todo deporte, nada está decidido hasta que suene la campana final. Esta noche, la música se transforma en puños y el escenario en ring. ¿Quién saldrá con la victoria?
Preguntas Frecuentes sobre la Pelea entre Ovi y Bryant Myers
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la pelea entre Ovi y Bryant Myers?
La pelea entre Ovi y Bryant Myers se celebrará el viernes 12 de septiembre de 2025 en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, Puerto Rico. Este combate forma parte del evento "Saldando Cuentas", organizado por Universal Promotions.
¿Cómo puedo ver la pelea de Ovi vs. Bryant Myers en vivo?
La pelea se transmitirá en vivo a través de la plataforma Ticketera bajo la modalidad de pago por ver (PPV). Los interesados deben adquirir su acceso para la transmisión que comenzará a las 8:00 p.m. (hora local de Puerto Rico, Cuba y Miami).
¿Por qué se enfrentan Ovi y Bryant Myers en el ring?
Ovi y Bryant Myers se enfrentan debido a una prolongada rivalidad que comenzó tras una colaboración en 2021 y se intensificó en 2025. La tensión aumentó después de un altercado en una rueda de prensa que terminó con un herido, el presidente de Universal Promotions. Desde entonces, ambos han intercambiado amenazas y burlas en redes sociales.
¿Cuáles son las expectativas de los fanáticos para la pelea entre Ovi y Bryant Myers?
Según encuestas en las redes sociales de CiberCuba, los fanáticos, con un 78-79%, cree que Ovi ganará la pelea. Solo un 21-22% de los votantes apoya a Bryant Myers, reflejando una clara inclinación hacia el reguetonero cubano.
