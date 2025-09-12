Flor de Cuba gana primera audiencia contra Otaola y van a juicio: "El juez negó su petición de desestimar el caso"

Foto © Instagram / Flor de Cuba y YouTube / Cubanos por el mundo

La influencer cubana Flor de Cuba celebró una victoria legal inicial en la demanda por difamación que mantiene contra Alexander Otaola en Estados Unidos, luego de que un juez negara la solicitud del presentador para desestimar el caso.

Según explicó la propia Flor en una publicación en Instagram, el magistrado determinó que hay base legal suficiente para que el proceso continúe y avance hacia juicio.

“Hoy la justicia habló: GANÉ la audiencia contra Otaola. El juez determinó que sus ataques fueron con malicia real, reconoció el daño emocional y negó su petición de desestimar el caso”, escribió Flor en su cuenta.

La influencer explicó que en esta audiencia se debatía si la demanda cumplía los requisitos legales mínimos para proceder o si debía ser desestimada: “Su defensa intentó decir que esto no procedía porque estaban protegidos por la libertad de expresión, pero el juez fue claro y determinó que no es libertad de expresión, que fueron palabras dichas con intención de hacer daño (…) encontró que sí hubo la intención de difamar, de hacer daño y de provocar consecuencias negativas en mi persona”.

Las acusaciones que enfrenta Otaola

Flor detalló que este viernes se presentaron cuatro causas contra Otaola: “La primera era difamación, la segunda era difamación por los distintos medios de comunicación que tiene Otaola con una distribuidora que se llama Otaca, la tercera causa era daño emocional y la cuarta causa era ciberbullying, stalkeo, acoso mediático en internet”.

La influencer ha denunciado públicamente que Otaola la ha acusado de ser comunista, espía de la Seguridad del Estado, de lavar de dinero, ser sexoservidora de la familia Castro e incluso tener una red de tráfico humano y se proxeneta de jóvenes cubanas, sin aportar pruebas.

Estas acusaciones, según sostiene Flor, le han ocasionado consecuencias personales y profesionales graves, incluyendo el cierre de su academia en Cuba, boicots comerciales, amenazas y ataques en redes sociales.

¿Qué significa esta audiencia en términos legales?

La decisión del juez de negar la moción de desestimación es clave dentro del proceso legal estadounidense. En estos casos, los jueces evalúan si, incluso asumiendo que todo lo alegado por la parte demandante es cierto, la demanda tiene méritos legales para ir a juicio.

El juez también habría considerado el estándar de “malicia real”, un concepto central en demandas por difamación en EE. UU. que exige demostrar que el demandado actuó sabiendo que lo que decía era falso, o con desprecio temerario hacia la verdad.

El hecho de que el juez haya decidido que el caso puede avanzar a juicio indica que, en principio, existe suficiente base para considerar que las declaraciones de Otaola podrían no estar amparadas por la Primera Enmienda (libertad de expresión), si se demuestra que fueron maliciosas y causaron daño real.

Próximo paso: juicio

Flor de Cuba anticipó que ahora comenzará un proceso legal en el que Otaola deberá presentar pruebas ante la corte para respaldar todas las acusaciones que ha hecho en su contra.

“Tendrá que probar en corte que soy comunista, que soy espía, que lavo dinero y hasta otros inventos más graves que cualquiera se da cuenta que son puras mentiras”, dijo la influencer.

