Un espeso humo negro alarmó este sábado a vecinos de Santiago de Cuba, después de que circularan en redes sociales imágenes de llamas en las inmediaciones del puerto santiaguero.
La primera alerta llegó desde la página del comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió fotografías donde se apreciaba una columna de humo elevándose sobre la zona industrial.
Las imágenes generaron inquietud en la población, marcada aún por la memoria de otros incendios recientes en el país.
Horas más tarde, autoridades locales aclararon la situación. Aris Arias Batalla, responsable de Operaciones y Socorro del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Santiago de Cuba y vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos, informó que no se trataba de un siniestro imprevisto, sino de una quema controlada de esterillas o esteras, programada para este fin de semana en coordinación con especialistas del puerto y el Cuerpo de Bomberos.
Según explicó, estas esterillas, también conocidas como separadores de carga, cumplen funciones esenciales en la protección de mercancías durante la transportación marítima, al evitar daños por humedad, condensación o movimientos bruscos dentro de las bodegas. Sin embargo, al acumularse pueden representar riesgos epidemiológicos, por lo que se procede periódicamente a su destrucción bajo supervisión técnica.
“Todo está asegurado y previsto”, subrayó Arias Batalla, al tiempo que insistió en que no hubo peligro para la población ni para las instalaciones cercanas.
No obstante, la práctica despierta interrogantes, debido a que la incineración a cielo abierto genera un humo espeso que impacta la calidad del aire en una ciudad ya golpeada por la contaminación industrial y los problemas de transporte. La población, que respiró ese humo durante horas, puede preguntarse si existen alternativas menos dañinas para el medioambiente, cuestión que la llamada "Nota Aclaratoria" no respondió.
El episodio revela, una vez más, cómo la falta de información inmediata genera alarma entre los cubanos, que recurren a las redes sociales para alertar y buscar explicaciones cuando ven humo o escuchan sirenas en su ciudad.
Preguntas frecuentes sobre el humo en Santiago de Cuba y la quema de esterillas
¿Qué causó el humo negro en Santiago de Cuba?
El humo negro en Santiago de Cuba fue causado por una quema controlada de esterillas, realizada en coordinación con el puerto local y el Cuerpo de Bomberos. Este procedimiento fue planificado para evitar riesgos epidemiológicos que representan las esterillas al acumularse.
¿Por qué se realiza la quema de esterillas en Santiago de Cuba?
La quema de esterillas se realiza para eliminar riesgos epidemiológicos que pueden surgir al acumularse estas estructuras en el puerto. Las esterillas, utilizadas como separadores de carga, pueden representar un peligro si no se manejan adecuadamente, por lo que su destrucción es supervisada técnicamente.
¿Existen alternativas a la quema de esterillas para evitar contaminación en Santiago de Cuba?
La nota aclaratoria no ofreció detalles sobre alternativas a la quema de esterillas. El impacto ambiental del humo espeso preocupa a los residentes, quienes sufren de calidad de aire reducida en una ciudad ya afectada por la contaminación industrial. Es necesario explorar métodos menos perjudiciales para el medioambiente.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir incendios en Santiago de Cuba?
El vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba, Aris Arias Batalla, ha enfatizado la importancia de la prevención y ha alertado sobre el riesgo creciente de incendios en microvertederos urbanos. Se insta a la población a colaborar y a las autoridades a mejorar la gestión de residuos para evitar más siniestros.
