¿Incendio en Santiago de Cuba? Autoridades aclaran origen del humo, pero la explicación genera más inquietud

Imagen del fuego en el área del puerto de Santiago de Cuba.

Un espeso humo negro alarmó este sábado a vecinos de Santiago de Cuba, después de que circularan en redes sociales imágenes de llamas en las inmediaciones del puerto santiaguero.

La primera alerta llegó desde la página del comunicador independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió fotografías donde se apreciaba una columna de humo elevándose sobre la zona industrial.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Las imágenes generaron inquietud en la población, marcada aún por la memoria de otros incendios recientes en el país.

Horas más tarde, autoridades locales aclararon la situación. Aris Arias Batalla, responsable de Operaciones y Socorro del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Santiago de Cuba y vicepresidente provincial de la Asociación de Bomberos, informó que no se trataba de un siniestro imprevisto, sino de una quema controlada de esterillas o esteras, programada para este fin de semana en coordinación con especialistas del puerto y el Cuerpo de Bomberos.

Captura de Facebook/Aris Arias Batalla

Según explicó, estas esterillas, también conocidas como separadores de carga, cumplen funciones esenciales en la protección de mercancías durante la transportación marítima, al evitar daños por humedad, condensación o movimientos bruscos dentro de las bodegas. Sin embargo, al acumularse pueden representar riesgos epidemiológicos, por lo que se procede periódicamente a su destrucción bajo supervisión técnica.

“Todo está asegurado y previsto”, subrayó Arias Batalla, al tiempo que insistió en que no hubo peligro para la población ni para las instalaciones cercanas.

Captura de Facebook/Aris Arias Batalla

No obstante, la práctica despierta interrogantes, debido a que la incineración a cielo abierto genera un humo espeso que impacta la calidad del aire en una ciudad ya golpeada por la contaminación industrial y los problemas de transporte. La población, que respiró ese humo durante horas, puede preguntarse si existen alternativas menos dañinas para el medioambiente, cuestión que la llamada "Nota Aclaratoria" no respondió.

Captura de Facebook/Aris Arias Batalla

El episodio revela, una vez más, cómo la falta de información inmediata genera alarma entre los cubanos, que recurren a las redes sociales para alertar y buscar explicaciones cuando ven humo o escuchan sirenas en su ciudad.

