Vecinos capturan a un presunto arrebatador de teléfonos en Santiago de Cuba

Detienen a ladrón de un celular en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba

Un joven que arrebató un celular a un hombre en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba e intentó darse a la fuga fue capturado este jueves por vecinos de la zona y arrestado posteriormente por un oficial de policía.

El robo ocurrió en Santo Tomás, entre San Ricardo y Santa Isabel, informó el comunicador Yosmany Mayeta Labrada en su perfil en Facebook, donde publicó fotos del presunto ladrón.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

Según indicó el reporte, testigos del incidente refirieron que el individuo fue atrapado inicialmente en la intersección de Corona y San Ricardo, donde fue golpeado por varias personas, que luego “intentaron facilitarle la fuga”.

La tensión en el lugar escaló y, cuando el supuesto delincuente trataba de huir, llegó un policía de la motorizada y, “con el apoyo de los vecinos, lograron reducirlo y detenerlo finalmente en Rastro, entre San Ricardo y Santa Isabel”, precisó Mayeta.

“Este suceso refleja el creciente malestar de la ciudadanía ante la ola de arrebatos y robos en Santiago de Cuba, donde la gente se ve obligada a actuar para defenderse frente a la inseguridad”, apuntó el comunicador en su nota.

El nombre del detenido no ha trascendido hasta el momento.

Los robos y asaltos se han vuelto noticia frecuente en todo el país, según las denuncias que trascienden en redes sociales.

Hace sólo una semana, un incidente similar se registró en la propia capital santiaguera, donde residentes del reparto Escario atraparon a un arrebatador de teléfonos en plena vía pública. El ladrón fue identificado como Alexander y tiene un amplio un historial delictivo, aseguraron varias personas.

En el municipio Las Tunas, en la provincia homóloga, dos individuos fueron capturados luego de desvalijar una vivienda. Los hombres realizaron varios viajes en un coche de caballos para llevarse casi todos los bienes del inmueble.

En no pocos casos, los delincuentes recurren a la violencia física y el asesinato para lograr sus fines. Ese parece haber sido el móvil del reciente homicidio de un padre y su hijo, en una finca del municipio Candelaria, en Artemisa. El principal sospechoso del crimen continúa prófugo, aunque un comunicado oficial publicado por el portal Cubadebate señaló que se cree “son varios los implicados”.

Mientras las autoridades del régimen cubano insisten en que la criminalidad está en descenso, los datos evidencian lo contrario. Entre enero y junio de 2025, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 1,319 delitos, entre ellos 63 asesinatos y 721 robos, cifras que demuestran el deterioro del tejido social cubano.

