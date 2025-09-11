Desgarradora carta de una hija por la salud de su padre sin acceso a medicamentos en Cuba

Vídeos relacionados:

Una cubana lanzó un grito desesperado en redes sociales para intentar salvar la vida de su padre, enfermo de los riñones y atrapado en un sistema sanitario colapsado, donde ni los antibióticos más elementales están disponibles.

“Mi papá desde febrero le detectaron la bacteria E. coli en los riñones y aquí comienza la odisea”, escribió la joven en una emotiva carta pública.

El hombre ha atravesado múltiples ingresos hospitalarios y tratamientos intravenosos, todos fallidos, hasta llegar a un punto crítico, en el cual necesita un medicamento específico que existe en Estados Unidos, pero en Cuba es inalcanzable.

Entre súplicas y lágrimas virtuales, la hija relató cómo ve a su padre consumirse lentamente. “Ya no sé cuántos antibióticos y todo ha sido fallido… mi papá se consume y solo me pide: hija, tu papi se está muriendo, por favor no me dejes morir”, dijo.

La otra cara de la “potencia médica”

El caso refleja la contradicción entre la propaganda oficial y la realidad que viven millones de cubanos. Hace apenas unos días, Fidel Castro Smirnov, nieto del dictador, defendía en CNN que Cuba “sigue siendo una potencia médica”, exaltando la biotecnología y la formación de doctores en la Isla.

Mientras tanto, en las calles de Cuba, las familias luchan por encontrar medicamentos en el mercado negro, enfrentan hospitales sin insumos básicos y lloran pérdidas que pudieron evitarse.

En Santiago de Cuba, un niño de cinco años murió recientemente tras ingerir un medicamento caducado adquirido en la calle, porque en las farmacias no había nada. En Cienfuegos, Alexis Almeida, de 27 años, falleció a un mes de su boda al no recibir a tiempo una válvula vital para tratar su hidrocefalia.

Y mientras el hospital Ameijeiras celebraba con pompa el “legado de excelencia” de Fidel Castro en la salud pública, la vida de cubanos como el padre de esta joven pende de un hilo por la simple falta de un antibiótico.

El costo humano del colapso sanitario

La carta de esta hija se suma a un coro de testimonios que muestran el rostro más doloroso del colapso sanitario en Cuba. Detrás de cada estadística de escasez, detrás del reconocimiento oficial de que solo hay disponible un 30% del cuadro básico de medicamentos, hay familias que suplican, madres que se culpan y jóvenes que entierran a sus seres queridos demasiado pronto.

“¡Ayúdenme a salvar a un hombre que ha sido un excelente padre!”, implora la cubana. Su súplica, compartida cientos de veces, refleja no solo la angustia de una familia, sino el drama de todo un país donde sobrevivir depende de conexiones, remesas o milagros.

En la Cuba real, lejos de discursos y aniversarios, la vida de un padre puede apagarse simplemente porque no hay medicinas.

