Detenidos en Sancti Spíritus dos hombres que robaron televisores en una escuela primaria

Dos individuos fueron detenidos en Sancti Spíritus tras robar tres televisores de la escuela primaria Federico Engels, en el reparto Colón de esa urbe del centro del país.

Los equipos fueron recuperados y devueltos al centro educativo, según informó en Facebook el perfil oficialista El Cubano Fiel, asociado al Ministerio del Interior (Minint).

De acuerdo con la publicación, los delincuentes aprovecharon la falta de vigilancia para entrar al local y sustraer los aparatos, pero posteriormente fueron localizados y capturados en una investigación policial.

Durante la entrega de los televisores en la propia escuela, oficiales explicaron cómo se realizó la operación que permitió recuperar la “herramienta de aprendizaje” de los niños.

Según la fuente, vecinos del reparto Colón señalaron que los detenidos eran conocidos en el barrio por su “conducta antisocial” y los calificaron como “rateritos de nueva generación”.

Este viernes, el propio perfil oficialista informó que la policía desarticuló una banda de delincuentes dedicada al robo y desmantelamiento de motos en Santiago de Cuba.

Precisó que los delincuentes habían desarrollado un esquema en el que desarmaban las motos robadas para comercializar las piezas por separado, dificultando su rastreo. Sin embargo, la intervención de la policía permitió identificar y devolver parte del material sustraído.

En agosto, un robo masivo en la Escuela Primaria José Martí, en el reparto Rolo Monterrey de Moa, provincia de Holguín, terminó con 13 personas procesadas, incluidos dos adolescentes, por diferentes delitos relacionados con el saqueo de equipos tecnológicos del centro educativo.

Según reportó el periodista oficialista local Camilo Velazco, el incidente ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando dos adolescentes de 16 años irrumpieron en la dirección de la escuela y sustrajeron tres televisores.

Horas más tarde, regresaron acompañados de un tercer individuo y se llevaron cinco televisores adicionales, una computadora y una guitarra, que luego fueron vendidos en Moa y en los municipios de Banes y Báguano.

El aumento de la delincuencia en Cuba está estrechamente ligado a la crisis económica, donde la falta de recursos y la ineficacia de las autoridades han debilitado la seguridad ciudadana y provocado un alza de robos y delitos menores que golpean directamente a la ciudadanía.

