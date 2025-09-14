Alarma por iniciativa legislativa que permitiría quitar pasaportes a ciudadanos de EE.UU. por sus ideas

Vídeos relacionados:

Nota de la Redacción: La presencia de esta afirmación únicamente en The Intercept, sin confirmación en documentos legislativos oficiales, implica que la propuesta aún no ha sido formalmente presentada o publicada en los registros gubernamentales, y por tanto debe considerarse con cautela hasta que existan fuentes primarias que la avalen.

Un nuevo proyecto de ley, presuntamente promovido por el congresista republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, podría otorgar al secretario de Estado, Marco Rubio, la autoridad para revocar o denegar pasaportes a ciudadanos estadounidenses, según reporte de The Intercept.

La propuesta legislativa, que será discutida esta semana en el Congreso, forma parte de un paquete de reorganización del Departamento de Estado y ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos civiles, como la ACLU y la Freedom of the Press Foundation.

Según dichas entidades, el lenguaje del proyecto es vago y permitiría una aplicación discrecional que podría afectar el derecho a la libertad de expresión, protegidos por la Primera Enmienda.

La legislación incluiría una disposición que permitiría negar o revocar pasaportes a ciudadanos estadounidenses acusados —incluso sin condena— de brindar “apoyo material” a organizaciones designadas como terroristas por el Departamento de Estado.

En este contexto, la autoridad quedaría en manos del secretario de Estado, sin necesidad de presentar pruebas ante un tribunal, ni garantizar un proceso judicial previo.

De acuerdo con The Intercept, la disposición se suma a medidas ya impulsadas por Rubio desde su llegada al cargo, como la cancelación de visas a ciudadanos extranjeros por expresar opiniones críticas contra Israel.

Uno de los casos más comentados es el de la estudiante turca Rümeysa Öztürk, a quien se le revocó la visa tras publicar un artículo de opinión en un periódico universitario.

Seth Stern, director de la Freedom of the Press Foundation, advirtió que la iniciativa podría derivar en una “policía del pensamiento” manejada por un solo funcionario, lo que implicaría una grave amenaza para periodistas, activistas y críticos de la política exterior estadounidense.

La ACLU, por su parte, alertó que esta norma permitiría sancionar a personas sin necesidad de que hayan cometido un delito o hayan sido condenadas.

Aunque el proyecto contempla un mecanismo de apelación ante el propio secretario de Estado en un plazo de 60 días, expertos legales señalan que este recurso sería insuficiente al no contar con garantías procesales básicas.

Hasta el momento no hay rastro del supuesto proyecto de ley en los sitios oficiales del Congreso de Estados Unidos —como Congress.gov, el portal del Congreso o la Biblioteca del Congreso—, ni en la página web del representante Brian Mast o en los registros de "legislación patrocinada" que aparecen en su sitio mast.house.gov.

Una búsqueda detallada en Congress.gov, que lista todas las iniciativas introducidas o en discusión por Mast, no arroja ningún proyecto con disposiciones para revocar pasaportes por expresiones críticas a la política exterior estadounidense.

Por otra parte, la única fuente que ha publicado esa información hasta ahora es The Intercept, un medio conocido por sus investigaciones y filtraciones, incluyendo las revelaciones iniciales del caso Edward Snowden sobre la vigilancia de la NSA.