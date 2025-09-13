Vídeos relacionados:
Un sondeo reciente de nuestra redacción reveló que casi seis de cada diez cubanos consideran que Estados Unidos debería aplicar políticas más severas hacia el régimen de La Habana.
El resultado de la encuesta lanzada este viernes en las redes sociales de CiberCuba refleja el creciente descontento de la población con el gobierno y la percepción de que las medidas actuales no son suficientes para presionar por cambios políticos y sociales en la isla.
El sondeo fue respondido por 1,752 personas, de las cuales el 58 % (1,024 votos) opinó que EE.UU. debe ser más duro con el régimen de Cuba.
Por otra parte, el 20 % contestó que no (333) y otro 22 % consideró que "ya está bastante dura" la política hacia Cuba (387 votos).
El estudio muestra que una mayoría significativa de los encuestados ve en la presión internacional —y en particular en la proveniente de Washington— una herramienta necesaria para debilitar al aparato represivo del Partido Comunista.
Esta opinión contrasta con el discurso oficial, que responsabiliza al embargo estadounidense de la crisis económica y social que atraviesa el país.
Los datos confirman que el malestar ciudadano se dirige principalmente contra el régimen, no contra Estados Unidos. Para muchos cubanos, el endurecimiento de la política norteamericana podría acelerar transformaciones internas, reducir el control del aparato de seguridad sobre la población y abrir el camino a mayores libertades políticas y económicas.
¿Qué medidas ha implemento EE.UU. contra el régimen de Cuba?
Apenas al asumir su segundo mandato, Trump revocó la decisión de la administración anterior y volvió a incluir a Cuba en la “lista de países patrocinadores del terrorismo”. Esto implica sanciones financieras adicionales y mayores restricciones internacionales para Cuba.
El 31 de enero de 2025, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que varias entidades cubanas, incluidas algunas controladas por el conglomerado militar GAESA, serían reincorporadas a estas listas que limitan su interacción con el sistema financiero y comercial internacional.
En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que afecta el acceso de “países adversarios extranjeros”, entre los que figura Cuba, a tecnologías estadounidenses estratégicas, como inteligencia artificial, semiconductores y avances en biotecnología.
El 5 de junio de 2025, firmó una orden presidencial para limitar parcialmente la entrada de nacionales de varios países, entre ellos Cuba.
También se publicó que va a prohibir la entrada de ciudadanos cubanos bajo ciertas condiciones de seguridad nacional.
En septiembre de 2025, Trump prorrogó por otro año el embargo económico a Cuba, lo que mantiene vigentes las sanciones existentes y restricciones comerciales y financieras bajo las regulaciones oficiales.
Preguntas frecuentes sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y el impacto de las sanciones
¿Qué opina la mayoría de los cubanos sobre las sanciones de EE.UU. al régimen cubano?
Según un sondeo reciente, casi seis de cada diez cubanos creen que Estados Unidos debería aplicar políticas más severas hacia el régimen de La Habana. Esto refleja un descontento creciente con el gobierno cubano y la percepción de que las medidas actuales no son suficientes para provocar cambios políticos y sociales en la isla.
¿Cuáles son las medidas más recientes de EE.UU. contra Cuba bajo la administración Trump?
El presidente Donald Trump firmó un Memorando Presidencial que prohíbe transacciones financieras con entidades controladas por las fuerzas armadas cubanas, refuerza el embargo económico y prohíbe el turismo estadounidense en la isla. Estas medidas buscan debilitar el aparato represivo del régimen cubano y apoyar a la sociedad civil.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano a las sanciones de EE.UU.?
El gobierno cubano ha calificado las sanciones como "conducta criminal" y violaciones de los derechos humanos. El régimen alega que estas medidas buscan asfixiar a la población y obstaculizar el desarrollo económico del país. Sin embargo, el colapso económico en Cuba se debe principalmente a la ineptitud e inmovilismo del gobierno.
¿Cuál es el impacto real de las sanciones estadounidenses en la población cubana?
Mientras el régimen culpa al embargo de las dificultades económicas, muchos cubanos creen que el verdadero "bloqueo" es interno, creado por el sistema que prohíbe la libre empresa y la libertad de expresión. Las sanciones buscan debilitar al aparato militar y de seguridad del régimen, no al pueblo cubano, promoviendo cambios que beneficien a la sociedad civil.
