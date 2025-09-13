Casi 6 de cada 10 cubanos creen que EE.UU. debe ser más duro con el régimen de Cuba

Vídeos relacionados:

Un sondeo reciente de nuestra redacción reveló que casi seis de cada diez cubanos consideran que Estados Unidos debería aplicar políticas más severas hacia el régimen de La Habana.

El resultado de la encuesta lanzada este viernes en las redes sociales de CiberCuba refleja el creciente descontento de la población con el gobierno y la percepción de que las medidas actuales no son suficientes para presionar por cambios políticos y sociales en la isla.

El sondeo fue respondido por 1,752 personas, de las cuales el 58 % (1,024 votos) opinó que EE.UU. debe ser más duro con el régimen de Cuba.

Por otra parte, el 20 % contestó que no (333) y otro 22 % consideró que "ya está bastante dura" la política hacia Cuba (387 votos).

El estudio muestra que una mayoría significativa de los encuestados ve en la presión internacional —y en particular en la proveniente de Washington— una herramienta necesaria para debilitar al aparato represivo del Partido Comunista.

Esta opinión contrasta con el discurso oficial, que responsabiliza al embargo estadounidense de la crisis económica y social que atraviesa el país.

Lo más leído hoy:

Los datos confirman que el malestar ciudadano se dirige principalmente contra el régimen, no contra Estados Unidos. Para muchos cubanos, el endurecimiento de la política norteamericana podría acelerar transformaciones internas, reducir el control del aparato de seguridad sobre la población y abrir el camino a mayores libertades políticas y económicas.

¿Qué medidas ha implemento EE.UU. contra el régimen de Cuba?

Apenas al asumir su segundo mandato, Trump revocó la decisión de la administración anterior y volvió a incluir a Cuba en la “lista de países patrocinadores del terrorismo”. Esto implica sanciones financieras adicionales y mayores restricciones internacionales para Cuba.

El 31 de enero de 2025, el Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que varias entidades cubanas, incluidas algunas controladas por el conglomerado militar GAESA, serían reincorporadas a estas listas que limitan su interacción con el sistema financiero y comercial internacional.

En febrero, Trump firmó una orden ejecutiva que afecta el acceso de “países adversarios extranjeros”, entre los que figura Cuba, a tecnologías estadounidenses estratégicas, como inteligencia artificial, semiconductores y avances en biotecnología.

El 5 de junio de 2025, firmó una orden presidencial para limitar parcialmente la entrada de nacionales de varios países, entre ellos Cuba.

También se publicó que va a prohibir la entrada de ciudadanos cubanos bajo ciertas condiciones de seguridad nacional.

En septiembre de 2025, Trump prorrogó por otro año el embargo económico a Cuba, lo que mantiene vigentes las sanciones existentes y restricciones comerciales y financieras bajo las regulaciones oficiales.

Preguntas frecuentes sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba y el impacto de las sanciones