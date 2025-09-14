Cubana advierte a los que quieren irse de Miami a esta ciudad de Florida: "No embarquen más diciendo que aquí se prospera"

La creadora cubana Yili Life (@yili.life), que alguna vez vivió en Miami y ahora reside en Cape Coral, ha desatado un intenso debate en TikTok al hablar sin filtros de su experiencia fuera de la ciudad del Sol. En un video grabado desde su auto, la joven asegura que quienes se mudan pensando que encontrarán una versión barata de Miami terminan llevándose una gran decepción.

“Son las 8 y 16 de la mañana y miren cómo está lleno de carros. Aquí hay que salir una hora antes para llegar al trabajo", señaló, mostrando el tráfico. Y aunque reconoce que las casas son más baratas que en Miami, para ella esa ventaja no compensa la falta de movimiento económico. “Aquí la vida se te pasa por arriba, es como estar en stand by”.

Uno de los puntos más duros de su crítica fue hacia el consumo y las oportunidades de negocio. Recordó el caso de una cubana que abrió un restaurante en la ciudad: “Se veía hermoso, pero la gente no consume. Ese mismo lugar en Miami hubiera sido un boom”. Para Yili, esa es la muestra de que Cape Coral “no es una ciudad para prosperar”.

En los comentarios, la creadora fue todavía más clara. Cuando un seguidor la animó a regresar a Miami, respondió: “Claro que sí, apenas pueda dejar todo en orden aquí, me voy. Eso me tomará tiempo, pero no importa”. En otro mensaje, lanzó la frase que se hizo viral: “No embarquen más a la gente diciendo que aquí se prospera”.

El video provocó una avalancha de reacciones. Algunos usuarios defendieron la tranquilidad de Cape Coral, asegurando que es perfecto para familias y jubilados que buscan paz y seguridad. “Venir a vivir aquí fue lo mejor que le pasó a mi familia y sobre todo a mi hijo”, comentó un seguidor. Otros coincidieron con Yili y no tuvieron reparos en llamarlo “un cementerio de vivos”.

La comparación con Miami apareció en casi todos los comentarios. Mientras unos hablaban de la “chusmería y el tráfico interminable” de la gran ciudad, la creadora replicaba que, a pesar de sus problemas, Miami ofrece lo que Cape Coral no: movimiento, entretenimiento y oportunidades para crecer. “Miami es prosperidad, aquí lo único que he sentido en cuatro años son ganas de irme”, escribió.

El debate sigue abierto, pero la conclusión de Yili Life fue categórica: Cape Coral puede ser lindo y tranquilo, pero no es un lugar para jóvenes con ganas de progresar. Su experiencia resume el dilema de muchos cubanos en Florida: elegir entre la calma de las ciudades pequeñas o el bullicio de Miami, donde —como dice la creadora— “la vida nunca se queda en stand by”.

