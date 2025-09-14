Cubana advierte a los que quieren irse de Miami a esta ciudad de Florida: "No embarquen más diciendo que aquí se prospera"

La creadora cubana Yili Life (@yili.life), que alguna vez vivió en Miami y ahora reside en Cape Coral, ha desatado un intenso debate en TikTok al hablar sin filtros de su experiencia fuera de la ciudad del Sol. En un video grabado desde su auto, la joven asegura que quienes se mudan pensando que encontrarán una versión barata de Miami terminan llevándose una gran decepción.
“Son las 8 y 16 de la mañana y miren cómo está lleno de carros. Aquí hay que salir una hora antes para llegar al trabajo", señaló, mostrando el tráfico. Y aunque reconoce que las casas son más baratas que en Miami, para ella esa ventaja no compensa la falta de movimiento económico. “Aquí la vida se te pasa por arriba, es como estar en stand by”.
Uno de los puntos más duros de su crítica fue hacia el consumo y las oportunidades de negocio. Recordó el caso de una cubana que abrió un restaurante en la ciudad: “Se veía hermoso, pero la gente no consume. Ese mismo lugar en Miami hubiera sido un boom”. Para Yili, esa es la muestra de que Cape Coral “no es una ciudad para prosperar”.
En los comentarios, la creadora fue todavía más clara. Cuando un seguidor la animó a regresar a Miami, respondió: “Claro que sí, apenas pueda dejar todo en orden aquí, me voy. Eso me tomará tiempo, pero no importa”. En otro mensaje, lanzó la frase que se hizo viral: “No embarquen más a la gente diciendo que aquí se prospera”.
El video provocó una avalancha de reacciones. Algunos usuarios defendieron la tranquilidad de Cape Coral, asegurando que es perfecto para familias y jubilados que buscan paz y seguridad. “Venir a vivir aquí fue lo mejor que le pasó a mi familia y sobre todo a mi hijo”, comentó un seguidor. Otros coincidieron con Yili y no tuvieron reparos en llamarlo “un cementerio de vivos”.
La comparación con Miami apareció en casi todos los comentarios. Mientras unos hablaban de la “chusmería y el tráfico interminable” de la gran ciudad, la creadora replicaba que, a pesar de sus problemas, Miami ofrece lo que Cape Coral no: movimiento, entretenimiento y oportunidades para crecer. “Miami es prosperidad, aquí lo único que he sentido en cuatro años son ganas de irme”, escribió.
El debate sigue abierto, pero la conclusión de Yili Life fue categórica: Cape Coral puede ser lindo y tranquilo, pero no es un lugar para jóvenes con ganas de progresar. Su experiencia resume el dilema de muchos cubanos en Florida: elegir entre la calma de las ciudades pequeñas o el bullicio de Miami, donde —como dice la creadora— “la vida nunca se queda en stand by”.
Preguntas frecuentes sobre la vida en Cape Coral frente a Miami
¿Es Cape Coral un buen lugar para prosperar económicamente?
Según Yili Life, Cape Coral no es un lugar para prosperar económicamente comparado con Miami. Aunque las casas son más baratas, la falta de movimiento económico y de oportunidades de negocio hace que muchos se decepcionen al mudarse allí esperando una versión más asequible de Miami.
¿Qué ventajas ofrece Cape Coral para las familias?
Cape Coral es ideal para familias y jubilados que buscan paz y seguridad. Muchos residentes destacan la tranquilidad, la menor congestión de tráfico y la seguridad como factores positivos para criar a sus hijos en la ciudad. El entorno menos agitado y la vida más económica son atractivos para quienes priorizan la calidad de vida sobre el bullicio urbano.
¿Cuáles son las principales críticas hacia Miami para quienes buscan mudarse a Cape Coral?
Las críticas hacia Miami incluyen el tráfico interminable, el alto costo de vida y la presión social por vivir más allá de las posibilidades económicas de cada uno. Muchos consideran que Miami es una ciudad para personas con estabilidad financiera y no para quienes recién llegan o buscan tranquilidad.
¿Cómo afecta la falta de empleo en Cape Coral a quienes se mudan allí?
La falta de empleo es una preocupación significativa para aquellos que consideran mudarse a Cape Coral. La escasez de oportunidades laborales en la zona puede dificultar el sostenimiento económico de las familias, lo que obliga a muchos a desplazarse a otras ciudades cercanas como Naples o Fort Myers para encontrar trabajo.
