Cubana responde a críticas por lucir cadena de oro en EE.UU. mientras sus hijas viven en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos salió al paso de las críticas recibidas en redes sociales por usar una llamativa cadena de oro mientras sus hijas permanecen en Cuba.

En un video compartido en TikTok, la mujer respondió a una usuaria que la cuestionó por tener “el cuello lleno de cadenas” mientras sus hijas enfrentan apagones en la isla.

“No sé si la vista tuya da para eso, pero bueno, mira: no son varias cadenas, es una. No obstante, si esta cadena resolviera el problema de la electricidad, el problema de Internet o todos los problemas que hay en Cuba, yo me hubiera dado mil como esta para que mis hijas no, nadie, tuviera las carencias”, expresó.

La cubana precisó que no tiene una hija, sino dos en la isla, y recalcó que su joya no cambia la dura realidad que enfrenta el país:

“Ni mi cadena ni nada va a resolver la situación de Cuba. Ninguno de los que estamos aquí podemos hacer nada. Hay que lidiar, sufrir, aguantar y respirar muy profundo para continuar”, agregó.

Su respuesta ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios la apoyan por la sinceridad de sus palabras, mientras otros la critican por exhibir lujos en medio de las carencias de la isla.

