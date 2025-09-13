Desgarrador testimonio de padre cubano que se autodeporta para evitar arresto de ICE: "Mi hija me necesita"

“Tengo que auto deportarme porque no hay otra opción. Si no me voy nunca tendré mi estatus en Estados Unidos. Así no se puede vivir”, dijo conmocionado Deivy Alemán Oropesa.

Este padre cubano, residente en Orlando, Florida, tiene que abandonar voluntariamente Estados Unidos tras recibir una orden de deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión pone a la familia en una profunda incertidumbre, especialmente porque su hija padece una grave condición cardíaca que requiere nuevas cirugías a corazón abierto pronto.

“Será difícil. Me preocupa que nuestra hija se deprima y tenga alguna recaída. Prácticamente me veo viviendo en la calle porque de qué forma voy a cuidar de mi niña y trabajar para pagar la renta y los biles”, expresó Yisel Miguel Sarduy, esposa de Deivy, con la voz quebrada por la desesperación.

“Nadie me representa en este país. He pedido ayuda a senadores, congresistas y nada. El caso mío no es inventado, es una situación real, de vida o muerte. (...) La niña todos los días recibe a su papá con un abrazo, y el lunes no podrá hacerlo”, lamentó.

El periodista Javier Díaz compartió este viernes en redes sociales un video con las declaraciones del padre cubano, en el que se le ve visiblemente afectado al explicar por qué tomó esta drástica decisión y muestra cómo ya tiene listas las maletas para su vuelo a Cuba el domingo.

Una cita con ICE que cambió su destino

Deivy Alemán Oropesa acudió el pasado 8 de septiembre a una cita rutinaria con ICE. Allí le comunicaron que debía abandonar el país antes del 14 de septiembre o sería detenido y deportado por la fuerza.

“En la cita con ICE me informaron que si me quedo tendrían que dejarme en detención y me deportarían ellos por su propia cuenta. De lo contrario, tenía que presentar mi boleto de salida de Estados Unidos este domingo. Creo que la mejor opción es salir voluntario”, explicó en declaraciones a Díaz.

La familia no esperaba un desenlace tan abrupto. La menor ha sido sometida a tres cirugías a corazón abierto y necesita más procedimientos médicos. Mientras la madre se dedica a cuidarla, Deivy era el único sustento del hogar.

“Lo que más me preocupa es dejar a mi familia”

Para Deivy, el dolor de marcharse no está solo en el exilio, sino en la separación forzada de su hija enferma. “Lo que más me preocupa de todo es dejar a mi familia aquí, a la niña que está pendiente de otra cirugía”, confesó con la voz entrecortada.

Alemán Oropesa no tiene antecedentes penales. Entró al país de forma irregular por la frontera hace siete años y desde entonces ha vivido con una orden de deportación activa. ICE le ofreció la opción de salida voluntaria, con el aviso de que si no cumplía, podría ser arrestado y enviado a un centro de detención migratoria.

Javier Díaz, quien ha seguido de cerca el caso, cuestionó en sus redes sociales la dureza del sistema migratorio. “Es un triste caso donde para nada sirve que tengas razones humanitarias o seas un migrante ejemplar; si tienes una orden de deportación, te van a deportar”, dijo el periodista.

Una esperanza: reunificación familiar

A pesar del dolor, Deivy mantiene la fe. “La esperanza que me queda es que cuando esté en Cuba me llegue la petición de reunificación que me puso mi esposa. Y estar juntos aquí lo antes posible”, dijo con determinación.

La familia tiene aprobada una petición I-130, parte del proceso de reunificación familiar. Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos. Según Yisel, ni las pruebas médicas ni los argumentos humanitarios sirvieron para frenar la deportación. “No sirvió de nada”, lamentó.

Solidaridad en redes y cuestionamientos a ICE

El caso ha despertado una ola de solidaridad en redes sociales, donde muchos usuarios critican la falta de sensibilidad de las autoridades migratorias estadounidenses.

El drama de esta familia pone rostro humano a una realidad que viven miles de cubanos en Estados Unidos, atrapados en un sistema migratorio inflexible, aun después de años de residencia y conducta ejemplar.

Deivy Alemán Oropesa tiene prevista su salida de Estados Unidos este domingo, 14 de septiembre. A partir de ese momento, cualquier intento de quedarse podría derivar en su detención inmediata y una deportación sin retorno.

