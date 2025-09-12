Joven cubano que llegó siendo menor a EE.UU. es detenido por ICE en Florida

Vídeos relacionados:

Un caso que ha despertado indignación entre familiares y defensores de migrantes ocurrió el11 de septiembre en la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, donde fue detenido un joven cubano que llegó al país siendo menor de edad y que hoy se encontraba plenamente integrado a la sociedad estadounidense.

Según relató al periodista Mario J, Pentón Suzel Araguez Cruz, tía del muchacho, su sobrino fue citado a la sede de ICE y, tras más de cinco horas de espera, le confirmaron que estaba bajo custodia.

El joven, de 18 años y en su último año de high school en Miami, aspiraba a ingresar a la academia de bomberos tras formar parte durante dos años del programa de cadetes de Coral Gables.

Según Araguez, la familia había seguido los pasos legales para regularizar su estatus migratorio, primero contratando una abogada que aseguró que ICE no estaba concediendo paroles, requisito indispensable para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Posteriormente, con un segundo abogado, solo obtuvieron un documento I-220A en una cita previa en la que, denuncian, el oficial de ICE impidió a la defensora hablar.

En la reunión del jueves, ICE no evaluó el caso ni realizó preguntas: simplemente procedió a detenerlo.

Lo más leído hoy:

La tía subrayó que su sobrino no tiene antecedentes criminales y que incluso entregaron su pasaporte en la cita, sin saber que eso facilitaría un proceso de deportación.

"ICE está deteniendo personas arbitrariamente para cumplir con cifras, sin sentido común ni sensibilidad", denunció la mujer en su mensaje, publicado por Pentón en X.

"No puede ser tratado como un número más en una estadística cuando todo su esfuerzo y su vida están aquí".

El caso revive preocupaciones sobre la política migratoria y el trato a jóvenes cubanos que crecieron en Estados Unidos y han demostrado voluntad de integrarse.

Organizaciones de derechos humanos advierten que estas detenciones arbitrarias no distinguen entre criminales y estudiantes con futuro prometedor.

Un patrón que se repite

No es un hecho aislado.

El pasado 16 de junio, la joven cubana Wendy Vega Lores, que cumplía 19 años ese mismo día, fue arrestada tras asistir a una cita en la Corte de Inmigración de San Antonio, Texas.

Su solicitud de asilo llevaba más de dos años pendiente, sin resolución, pero pese a haber cumplido con todas las exigencias legales y no tener antecedentes, terminó en el centro de detención de Karnes.

Wendy, que sueña con convertirse en pediatra, terminó la preparatoria en apenas dos años, mantenía un récord académico sobresaliente y realizaba trabajo voluntario para fortalecer su aplicación a una escuela de Medicina.

Hoy, sin embargo, vive entre ansiedad y ataques de pánico, lejos de su hermano pequeño, mientras espera una audiencia para solicitar su liberación bajo fianza.

"Es muy triste ver la situación en la que estamos. Aquí hay personas que no hicieron nada malo y sin embargo las tienen encerradas", dijo en entrevista con Univisión.

Sus abogados insisten en que la detención no solo es injustificada, sino que amenaza el futuro de una joven que representa, más que un riesgo, una oportunidad para la sociedad estadounidense.

Debate abierto

Ambos casos, ocurridos en distintos estados pero con el mismo patrón, alimentan las críticas hacia un sistema migratorio que, bajo presión política, parece dar prioridad a las estadísticas de arrestos por encima de la justicia y la humanidad.

Mientras ICE asegura que sus operaciones se enfocan en personas con historial criminal, testimonios como los de Suzel y Wendy muestran otra cara: jóvenes sin antecedentes, con aspiraciones legítimas y con raíces ya plantadas en Estados Unidos, que son tratados como prescindibles en un proceso que ignora su esfuerzo y su integración.

Preguntas frecuentes sobre las detenciones de jóvenes cubanos por ICE en EE.UU.