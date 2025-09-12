Momento en el que un camionero cubano evita una tragedia en carretera de EE.UU.

Un camionero cubano evitó un accidente en una autopista de EE.UU. al alertar a un conductor somnoliento con su bocina. El gesto, captado en video, se viralizó, recibiendo elogios por su valentía.

Viernes, 12 Septiembre, 2025 - 11:47

Camionero cubano Foto © @yosvani...kr / TikTok

Un camionero cubano protagonizó un emotivo momento en una autopista de Estados Unidos cuando, al notar que el conductor de un tráiler delante suyo comenzaba a salirse peligrosamente del carril, decidió pitarle para despertarlo y evitar un posible accidente.

El gesto quedó registrado en un video publicado en TikTok, donde se observa cómo el transportista alerta al otro chofer con el sonido de la bocina, mientras le dedica un mensaje lleno de ánimo: “Vamos campeón, despierta, no te voy a dejar solo, en casa nos esperan”.

El clip rápidamente se volvió viral y generó decenas de comentarios de apoyo y agradecimiento hacia el camionero cubano. Muchos usuarios aplaudieron su humanidad y valentía en un momento que pudo tener consecuencias fatales.

“Dios multiplica esas acciones, campeón, bendiciones”, escribió un internauta. Otro agregó: “Dios te bendiga a ti y a los tuyos”. También hubo quien destacó el carácter solidario de los cubanos: “Nosotros los cubanos somos otra cosa, asere. Por más personas así en este mundo”.

El video refleja no solo la importancia de la solidaridad en la carretera, sino también el orgullo de una comunidad que celebra a quienes ponen la vida y el bienestar de los demás por delante.

Yare Grau

Natural de Cuba, pero vivo en España. Estudié Comunicación Social en la Universidad de La Habana y posteriormente me gradué en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. Actualmente formo parte del equipo de CiberCuba como redactora en la sección de Entretenimiento.

