Otaola vuelve a llamar al parón total a Cuba: "La dictadura no aguanta tres meses con todo cerrado"

El presentador y activista cubano Alexander Otaola reiteró este viernes su llamado a un “parón total” contra el régimen de La Habana, asegurando que una paralización completa de envíos de remesas, viajes y ayudas desde el exterior podría derrumbar al sistema en menos de tres meses.

Durante su programa Hola! Ota-Ola del 1º de agosto de 2025, el influencer instó a la comunidad cubana en el exilio a enviar masivamente correos electrónicos y llamadas a congresistas y senadores de Estados Unidos, pidiendo cortar todo flujo económico y de suministros hacia la isla.

“Parar los viajes, parar la ayuda, parar los vuelos, parar las recargas, parar todo… La dictadura no puede sostenerlo tres meses con todo cerrado”, afirmó.

También llamó a que se declare al Partido Comunista de Cuba como “organización terrorista” en América Latina y al gobierno de Cuba como “peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El presentador insistió en que el momento político, marcado por la cercanía de elecciones legislativas intermedias, es propicio para que la comunidad cubana ejerza presión sobre sus representantes federales.

Otaola propuso inundar las oficinas de figuras como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Marco Rubio y otros legisladores de Florida con miles de mensajes diarios para que respalden la medida. “Es simple: la mayoría manda, y los políticos escuchan a la mayoría”, subrayó.

Antecedente: el "Parón de Enero" de 2020

No es la primera vez que el presentador impulsa este tipo de acciones. En enero de 2020, Otaola lanzó la campaña conocida como Parón de Enero, con el objetivo de reducir el envío de remesas, viajes y recargas a Cuba.

Sin embargo, la prensa oficialista aseguró que la iniciativa no tuvo impacto significativo en las transacciones. Además, empresas líderes en servicios a Cuba desde Estados Unidos, como Cubamax, VaCuba, Supermarket23, Cuballama y Fonoma reportaron incrementos en ventas y servicios durante ese mes.

El flujo de remesas se mantuvo estable o en crecimiento, y las recargas telefónicas aumentaron hasta un 35%, según cifras de las compañías del sector. La mayor parte de la emigración cubana continuó enviando ayuda a sus familias en la isla, incluso ante las restricciones impuestas por Washington.

El contexto actual no es el de 2020

A finales de julio, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó como “mentiras” y “provocaciones” un informe del Departamento de Estado de EE.UU. que responsabiliza directamente al régimen por la grave crisis económica y social que atraviesa el país.

Rodríguez acusó a sectores anticubanos de actuar “huérfanos de apoyo” tanto dentro como fuera de Miami.

“Las publicaciones irrespetuosas e irresponsables del Departamento de Estado muestran la frustración de sectores anticubanos en su agresión inhumana contra el pueblo de Cuba”, escribió el canciller en su cuenta oficial en X.

En una publicación posterior, acusó a Estados Unidos de fomentar la separación de familias cubanas, responsabilizando directamente al actual secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros políticos de origen cubano de endurecer políticas migratorias contra nacionales de la isla.

El nuevo llamado de Otaola al parón total de las remesas, viajes y envíos a Cuba podría generar una reacción importante en la comunidad cubana en el exilio, con consecuencias para el régimen y para los cubanos que están atrapados en una dura crisis en la isla, intentando sobrevivir en la extrema pobreza.