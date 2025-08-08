Otaola vuelve a llamar al parón total a Cuba: "La dictadura no aguanta tres meses con todo cerrado"

El presentador y activista cubano Alexander Otaola reiteró este viernes su llamado a un “parón total” contra el régimen de La Habana, asegurando que una paralización completa de envíos de remesas, viajes y ayudas desde el exterior podría derrumbar al sistema en menos de tres meses.
Durante su programa Hola! Ota-Ola del 1º de agosto de 2025, el influencer instó a la comunidad cubana en el exilio a enviar masivamente correos electrónicos y llamadas a congresistas y senadores de Estados Unidos, pidiendo cortar todo flujo económico y de suministros hacia la isla.
“Parar los viajes, parar la ayuda, parar los vuelos, parar las recargas, parar todo… La dictadura no puede sostenerlo tres meses con todo cerrado”, afirmó.
También llamó a que se declare al Partido Comunista de Cuba como “organización terrorista” en América Latina y al gobierno de Cuba como “peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos”.
El presentador insistió en que el momento político, marcado por la cercanía de elecciones legislativas intermedias, es propicio para que la comunidad cubana ejerza presión sobre sus representantes federales.
Otaola propuso inundar las oficinas de figuras como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Marco Rubio y otros legisladores de Florida con miles de mensajes diarios para que respalden la medida. “Es simple: la mayoría manda, y los políticos escuchan a la mayoría”, subrayó.
Antecedente: el "Parón de Enero" de 2020
No es la primera vez que el presentador impulsa este tipo de acciones. En enero de 2020, Otaola lanzó la campaña conocida como Parón de Enero, con el objetivo de reducir el envío de remesas, viajes y recargas a Cuba.
Sin embargo, la prensa oficialista aseguró que la iniciativa no tuvo impacto significativo en las transacciones. Además, empresas líderes en servicios a Cuba desde Estados Unidos, como Cubamax, VaCuba, Supermarket23, Cuballama y Fonoma reportaron incrementos en ventas y servicios durante ese mes.
El flujo de remesas se mantuvo estable o en crecimiento, y las recargas telefónicas aumentaron hasta un 35%, según cifras de las compañías del sector. La mayor parte de la emigración cubana continuó enviando ayuda a sus familias en la isla, incluso ante las restricciones impuestas por Washington.
El contexto actual no es el de 2020
A finales de julio, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla calificó como “mentiras” y “provocaciones” un informe del Departamento de Estado de EE.UU. que responsabiliza directamente al régimen por la grave crisis económica y social que atraviesa el país.
Rodríguez acusó a sectores anticubanos de actuar “huérfanos de apoyo” tanto dentro como fuera de Miami.
“Las publicaciones irrespetuosas e irresponsables del Departamento de Estado muestran la frustración de sectores anticubanos en su agresión inhumana contra el pueblo de Cuba”, escribió el canciller en su cuenta oficial en X.
En una publicación posterior, acusó a Estados Unidos de fomentar la separación de familias cubanas, responsabilizando directamente al actual secretario de Estado, Marco Rubio, y a otros políticos de origen cubano de endurecer políticas migratorias contra nacionales de la isla.
El nuevo llamado de Otaola al parón total de las remesas, viajes y envíos a Cuba podría generar una reacción importante en la comunidad cubana en el exilio, con consecuencias para el régimen y para los cubanos que están atrapados en una dura crisis en la isla, intentando sobrevivir en la extrema pobreza.
Preguntas frecuentes sobre el llamado de Otaola al parón total en Cuba
¿Qué propone Alexander Otaola con el parón total a Cuba?
Alexander Otaola propone un "parón total" contra el régimen de La Habana. Esto implica detener los envíos de remesas, viajes y ayudas desde el exterior para derrumbar el sistema en menos de tres meses. Otaola insta a la comunidad cubana en el exilio a ejercer presión sobre sus representantes en Estados Unidos para alcanzar este objetivo.
¿Cuál es el impacto esperado de un parón total en Cuba según Otaola?
Según Otaola, la dictadura no aguanta tres meses con todo cerrado. Cree que detener el flujo económico hacia la isla colapsaría al régimen, ya que depende significativamente de las remesas, los viajes y otros recursos que provienen del exterior.
¿Ha tenido éxito Otaola en iniciativas similares en el pasado?
En el pasado, Otaola impulsó la campaña "Parón de Enero" en 2020, que buscaba reducir el envío de remesas y viajes a Cuba. Sin embargo, la prensa oficialista aseguró que la iniciativa no tuvo un impacto significativo, ya que las transacciones y recargas telefónicas incluso aumentaron durante ese período.
¿Cuál es la postura de Otaola sobre el Partido Comunista de Cuba?
Otaola ha pedido que el Partido Comunista de Cuba sea declarado como una "organización terrorista". Argumenta que el régimen cubano es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y busca endurecer las sanciones contra el gobierno cubano para avanzar en la lucha por la libertad en la isla.
