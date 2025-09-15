El influencer boricua Isander Pérez, padre de la hija de la modelo venezolana Isabella Ladera, rompió el silencio tras el escándalo por la filtración de videos íntimos de su expareja con el cantante colombiano Beéle. A través de una publicación en Instagram, Pérez envió un mensaje contundente y emotivo, que rápidamente se volvió viral y ha generado miles de reacciones.

"Mi hija siempre tendrá a su papá y a su mamá presente. Quitarle ese vínculo tan necesario y bonito a un niño, es lo peor que se le puede hacer", escribió Isander, en lo que ha sido interpretado como una respuesta directa a los rumores de que estaría buscando quitarle la custodia a la madre de su hija.

La publicación fue acompañada por un video del influencer dentro de su vehículo junto a su hija Mía. Aunque no mencionó a Isabella Ladera ni a la polémica de forma explícita, su mensaje fue visto por muchos como una declaración de principios sobre la crianza compartida y la estabilidad emocional de su hija de 5 años.

Apoyo masivo y reconocimiento a su actitud

Entre las primeras reacciones destacadas estuvo la de su madre, Gloria Soto, quien expresó su orgullo públicamente:

"Orgullosa de ti, hijo. Eres un hombre de bien, respetuoso, gran padre y un hijo ejemplar. Dios y nosotros sabemos, eso es suficiente."

A partir de ahí, miles de usuarios comenzaron a comentar el post, la mayoría en apoyo a la postura de Isander. Muchos destacaron su madurez, su calidad como padre y su decisión de no confrontar a la madre públicamente.

"Así habla un hombre. La salud mental de su niña es lo primero", comentó una seguidora. "Un súper papá que no le habla mal a su hijita de su mamita. Eres un caballero", opinó otro usuario. "Fue criado por una reina, por eso es un rey", se lee en otra reacción destacada.

También hubo quienes resaltaron que su mensaje desmentía la intención de emprender acciones legales como se había rumoreado los últimos días en algunos portales digitales: "Para que dejen de decir que él le quiere quitar la niña a la mamá" o "Aclarando que no le va a quitar la potestad y que Mía necesita ambas figuras."

Comentarios críticos y debate en redes

Aunque la mayoría de las reacciones fueron favorables, algunos internautas criticaron lo que consideraron una contradicción entre el mensaje actual y actitudes pasadas de Isander. "No esperaba menos de ti, pero en el evento de la niña, el mensaje que subiste destilaba veneno", comentó una usuaria. "Papá de redes", "Necesitaba atención" o "Eso lo dices ahora, pero amenazaste con publicar fotos", fueron otros comentarios.

A pesar de esas opiniones, la mayoría de los comentarios subrayaron la importancia de que la niña mantenga contacto con ambos padres. "Lo mejor que has hecho es aclarar que no le quieres quitar a su bebé", "Los hijos no tienen la culpa de nada", "Un padre presente hace toda la diferencia."

Un mensaje que calma los rumores

En medio de una controversia que aún no termina, y donde se especula sobre posibles acciones legales por parte de Pérez para obtener la tutela de la menor, este mensaje parece desmentir que quiera arrebatarle la custodia a Isabella Ladera. Por el contrario, plantea una visión conciliadora en la que la prioridad es la niña y su derecho a mantener vínculos con ambos progenitores.

