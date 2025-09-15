Un video de Claudia Artiles vestida de novia desató una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos de sus seguidores asumieron que la influencer cubana se había casado con su pareja, el también creador de contenido Ultrack. Las imágenes, en las que aparece con vestido blanco, velo, ramo y maquillaje nupcial, acumularon miles de comentarios y felicitaciones.

La propia Claudia alimentó momentáneamente las ilusiones para después aclarar que no se trataba de una boda real, sino de una colaboración creativa con fines publicitarios junto a una maquilladora y un fotógrafo.

“Quiero ser sincera con ustedes porque he visto la emoción y el apoyo y estoy muy agradecida, pero necesito aclararles algo: lo que vieron fue una colaboración muy especial que realicé junto a una maquilladora y un fotógrafo. No fue una boda real, pero no les niego que es un sueño hermoso que espero que en un futuro pueda suceder.”

La influencer explicó que la idea fue apoyar a una madre emprendedora en su negocio de maquillaje nupcial, y que la experiencia de verse como novia la conmovió más de lo esperado. “Vestirme de esa manera y dejar que me transformaran por completo fue mágico y especial, aunque solo se trató de una producción creativa.”

Claudia cerró su mensaje agradeciendo a quienes se emocionaron con ella, asegurando que aunque la boda no fue real, su gratitud y sus sueños sí lo son, y espera poder hacerlos realidad con la bendición de Dios.

"Lo sentimos muy real Ultrack, prácticamente no me quería ni mirar porque él quiere boda y se emocionó al verme así. Con la bendición de Dios lo haremos realidad", comentó la mamá de Marlon, que lucía guapísima en esta colaboración vestida de blanco.

Una historia de amor que no deja de emocionar

La relación entre Claudia Artiles y Ultrack, que lleva poco más de medio año, se ha convertido en una de las más seguidas del panorama digital cubano. A lo largo de este tiempo, han compartido momentos que reflejan no solo su conexión romántica, sino también complicidad, ternura y respeto mutuo. Desde tatuajes dedicados el uno al otro hasta sorpresas como la emotiva decoración que Claudia preparó para el cumpleaños 37 de Ultrack, la pareja ha sabido construir una historia que ha calado entre sus seguidores.

Uno de los aspectos más valorados por el público es la forma en que Claudia se ha integrado en la vida familiar de Ultrack, especialmente con sus hijas. Detalles como regalarle un set de maquillaje a la pequeña Victoria o preparar con esmero su habitación han sido recibidos con elogios, destacando su actitud cariñosa y comprometida. Incluso su relación cordial con Amanda Sanz, madre de las niñas, ha sido señalada como ejemplo de madurez. Aunque la boda aún no ha llegado, sus seguidores siguen atentos a cada paso, convencidos de que el día en que ocurra, será tan especial como todo lo que comparten.

