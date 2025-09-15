Wampi se autoproclama "pasado, presente y futuro" y L Kimii responde con flores para Samantha

El drama entre Wampi y L Kimii continúa calentándose en redes sociales, y esta vez las pullas vienen con aroma a rosas.

El reguetonero cubano Wampi encendió las redes tras compartir un video en el que, sin decir nombres, lanza una indirecta que muchos interpretaron como un dardo directo a L Kimii. En la grabación aparece conversando con alguien cuya identidad no se revela, pero el atuendo y la voz dejan claro para sus seguidores que se trata de una referencia a su colega.

“Pero recuerda, yo soy tu pasado, tu presente y tu futuro”, dice Wampi en el clip, una frase que ha sido tomada por muchos como una alusión no solo a su vínculo artístico con L Kimii, sino también como una indirecta sentimental relacionada con su ex, la influencer Samantha Hernández.

Recordemos que Samantha protagonizó un momento muy comentado durante el concierto de L Kimii en el Watsco Center de Miami, cuando ambos se dieron un beso en pleno escenario, lo que avivó los rumores de una relación entre ellos.

La respuesta de L Kimii no se hizo esperar y fue interpretada como una jugada directa al corazón de su rival. En sus historias de Instagram, compartió una foto de Samantha sosteniendo un ramo de flores, junto a un mensaje que no deja dudas: “Por fin supe dónde vivía. Flores para ella”.

Captura Instagram / L Kimii

Lo más leído hoy:

El triángulo, que parece ser tanto amoroso como artístico entre estos tres rostros de la escena urbana cubana, sigue dando de qué hablar, y parece que cada movimiento en redes es una pieza más en este juego de egos, celos y mucho marketing.

Preguntas frecuentes sobre el drama entre Wampi, L Kimii y Samantha Hernández