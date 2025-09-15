Wampi se autoproclama "pasado, presente y futuro" y L Kimii responde con flores para Samantha

El drama entre Wampi y L Kimii continúa calentándose en redes sociales, y esta vez las pullas vienen con aroma a rosas.
El reguetonero cubano Wampi encendió las redes tras compartir un video en el que, sin decir nombres, lanza una indirecta que muchos interpretaron como un dardo directo a L Kimii. En la grabación aparece conversando con alguien cuya identidad no se revela, pero el atuendo y la voz dejan claro para sus seguidores que se trata de una referencia a su colega.
“Pero recuerda, yo soy tu pasado, tu presente y tu futuro”, dice Wampi en el clip, una frase que ha sido tomada por muchos como una alusión no solo a su vínculo artístico con L Kimii, sino también como una indirecta sentimental relacionada con su ex, la influencer Samantha Hernández.
Recordemos que Samantha protagonizó un momento muy comentado durante el concierto de L Kimii en el Watsco Center de Miami, cuando ambos se dieron un beso en pleno escenario, lo que avivó los rumores de una relación entre ellos.
La respuesta de L Kimii no se hizo esperar y fue interpretada como una jugada directa al corazón de su rival. En sus historias de Instagram, compartió una foto de Samantha sosteniendo un ramo de flores, junto a un mensaje que no deja dudas: “Por fin supe dónde vivía. Flores para ella”.
El triángulo, que parece ser tanto amoroso como artístico entre estos tres rostros de la escena urbana cubana, sigue dando de qué hablar, y parece que cada movimiento en redes es una pieza más en este juego de egos, celos y mucho marketing.
Preguntas frecuentes sobre el drama entre Wampi, L Kimii y Samantha Hernández
¿Qué desencadenó el enfrentamiento entre Wampi y L Kimii?
El enfrentamiento entre Wampi y L Kimii se intensificó debido a las indirectas en redes sociales, especialmente después de que Wampi compartiera un video en el que se autoproclama "pasado, presente y futuro", lo que muchos interpretaron como un dardo hacia L Kimii y su relación con Samantha Hernández. Este triángulo amoroso y artístico ha mantenido a sus seguidores atentos a cada movimiento en redes.
¿Cuál ha sido la respuesta de L Kimii ante las indirectas de Wampi?
L Kimii respondió a las indirectas de Wampi con una foto de Samantha Hernández sosteniendo un ramo de flores y un mensaje que parecía un golpe directo al corazón de su rival. Además, el contexto de su reciente videoclip "Instagram", protagonizado por Samantha, avivó aún más la polémica.
¿Cuál es el papel de Samantha Hernández en este conflicto?
Samantha Hernández ha sido una figura central en el conflicto. Su participación en el videoclip de L Kimii y su interacción en redes han alimentado las especulaciones sobre una posible relación con él, lo que ha intensificado la rivalidad con Wampi, su expareja. Su aparición en momentos clave ha mantenido a sus seguidores atentos a cada desarrollo en esta historia.
¿Se relaciona este triángulo con estrategias de marketing?
El triángulo amoroso y artístico entre Wampi, L Kimii y Samantha Hernández parece también ser una estrategia de marketing. Los lanzamientos de videoclips, las publicaciones cruzadas y las indirectas en redes han generado un interés continuo del público, lo que beneficia la promoción de sus proyectos musicales y mantiene su relevancia en la escena urbana cubana.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.