Novia gringa de cubano prueba comida cubana por primera vez y esta fue su reacción ¿Creen que repita?

Un joven cubano radicado en Estados Unidos compartió en TikTok la experiencia de su novia estadounidense al probar, por primera vez, algunos de los platos más representativos de la gastronomía cubana.

“Hoy mi novia gringa se tiró la misión de probar comida cubana ¿Qué plato le debería dar la próxima vez?”, escribió el creador de contenido en la publicación, que rápidamente comenzó a acumular miles de reproducciones y comentarios.

La primera prueba fue el clásico arroz congrí con carne de cerdo asada, al que la joven calificó con un sólido 9 sobre 10, dejando ver que el sabor la conquistó. Luego llegó el turno de las croquetas, que le encantaron y provocaron una sonrisa inmediata.

Más tarde, su pareja quiso arriesgar un poco más y le ofreció un vaso de pru oriental, una bebida fermentada muy popular en Cuba.

Su reacción fue clara: “Es diferente, pero me gusta”, dijo entre risas, mostrando que estaba abierta a seguir conociendo la diversidad de sabores de la cocina criolla.

El video, publicado por el usuario @adrian_vazquezs, ha generado decenas de sugerencias de otros cubanos que recomendaron platos como yuca con mojo, tamales, tostones o hasta un buen café cubano para la próxima ronda de degustaciones.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de probar la comida cubana