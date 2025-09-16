Trump asegura que Estados Unidos hundió tres embarcaciones venezolanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que fuerzas militares estadounidenses han hundido tres embarcaciones presuntamente involucradas en actividades de narcotráfico en el mar Caribe, provenientes de Venezuela.

"Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos", declaró el mandatario desde la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido en visita de Estado.

Trump respondió a una pregunta del Diario ABC sobre las recientes declaraciones del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, quien lo acusó de preparar una invasión a Venezuela.

"Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos", expresó Trump, en alusión a la organización criminal de origen venezolano con presencia internacional.

El mandatario republicano detalló que la tercera embarcación fue atacada tras confirmar que transportaba cocaína y fentanilo, aunque no precisó cuándo ocurrió la operación.

El día anterior, había informado del ataque a una lancha en la que murieron tres personas, a quienes calificó de "terroristas".

Lo más leído hoy:

La semana pasada, el gobierno de Venezuela denunció que un buque destructor estadounidense abordó de forma "ilegal" una embarcación venezolana con nueve pescadores a bordo, en aguas que Caracas considera parte de su territorio.

Hasta ahora, Washington no había emitido respuesta oficial sobre ese incidente.

Estos acontecimientos ocurren en medio de una creciente tensión entre ambos países, tras el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico.

La administración Trump acusa a Maduro de encabezar el llamado Cártel de los Soles y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura, una acusación que el gobierno venezolano rechaza.

El lunes, Maduro advirtió que las comunicaciones con Washington están "deshechas" y aseguró que Venezuela está "más preparada" ante un posible escenario de "lucha armada".

Preguntas frecuentes sobre las tensiones entre EE.UU. y Venezuela por ataques a embarcaciones