Dura advertencia del congresista Mario Díaz-Balart sobre el régimen cubano: “Viene mucho más”

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart lanzó una dura advertencia contra el régimen de La Habana al asegurar que las recientes medidas de presión de Estados Unidos son solo el comienzo y que “viene mucho más”.
En entrevista con Martí Noticias, el legislador republicano afirmó que la actual administración en Washington ha retomado una línea dura frente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que incluye sanciones, la permanencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y un mayor cerco a quienes se benefician del aparato represivo.
“Los días de la confusión y del apaciguamiento en Estados Unidos se han acabado”, dijo Díaz-Balart, convencido de que nunca antes en más de 60 años se había estado “tan cerca de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.
El congresista advirtió que el despliegue militar estadounidense en el hemisferio no es “un show ni un espectáculo”, sino una acción seria.
Sobre el régimen de Nicolás Maduro, aseguró que solo tiene tres caminos: “irse ya, terminar en una prisión norteamericana como Noriega, o acabar como Soleimani, en polvo dentro de una bolsa plástica”.
Respecto a Cuba, Díaz-Balart insistió en que la presión crecerá y que las dictaduras de la región serán tratadas como “un cáncer que no se puede tolerar más”.
Lo más leído hoy:
Además, el legislador denunció que en Miami y otras ciudades estadounidenses operan empresas vinculadas a familiares y allegados de la cúpula castrista, que lucran con el hambre y la miseria del pueblo cubano.
“No es posible que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista”, sentenció, al tiempo que anunció investigaciones para clausurar negocios que actúan como “tentáculos del régimen” en Estados Unidos.
En ese sentido, celebró que se estén expulsando de Estados Unidos a individuos relacionados directamente con el régimen cubano, algo que, según dijo, se permitirá cada vez menos. “Vamos a ver más presión no solamente al régimen en Cuba, pero también a los que están ayudando al régimen en Cuba”, advirtió.
Preguntas frecuentes sobre la advertencia de Mario Díaz-Balart al régimen cubano
¿Qué medidas ha anunciado Mario Díaz-Balart contra el régimen cubano?
Mario Díaz-Balart anunció que la presión sobre el régimen cubano va a aumentar, y que las sanciones y acciones de Estados Unidos son solo el comienzo de medidas más severas. También se están investigando empresas en Estados Unidos vinculadas a allegados del régimen para clausurarlas.
¿Cuál es la postura del congresista sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el hemisferio?
Mario Díaz-Balart afirmó que el despliegue militar estadounidense en el hemisferio no es un espectáculo, sino una acción seria. Se trata de una medida concreta y decidida en el marco de una política más dura contra regímenes autoritarios en la región, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿Qué opina Díaz-Balart sobre las empresas vinculadas al régimen cubano en Estados Unidos?
El congresista denunció que en Miami y otras ciudades estadounidenses operan empresas vinculadas a familiares y allegados del régimen cubano, que lucran con la miseria del pueblo cubano. Díaz-Balart enfatizó que no es aceptable que estas empresas le den oxígeno al aparato represivo castrista y anunció investigaciones para cerrarlas.
¿Cómo ve Díaz-Balart el futuro político de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Díaz-Balart cree firmemente que nunca antes se ha estado tan cerca de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Asegura que los días de apaciguamiento han terminado y que ahora hay un enfoque más decidido para enfrentar y desmantelar los regímenes autoritarios de estos países.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.