Dura advertencia del congresista Mario Díaz-Balart sobre el régimen cubano: “Viene mucho más”

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart lanzó una dura advertencia contra el régimen de La Habana al asegurar que las recientes medidas de presión de Estados Unidos son solo el comienzo y que “viene mucho más”.

En entrevista con Martí Noticias, el legislador republicano afirmó que la actual administración en Washington ha retomado una línea dura frente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que incluye sanciones, la permanencia de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y un mayor cerco a quienes se benefician del aparato represivo.

“Los días de la confusión y del apaciguamiento en Estados Unidos se han acabado”, dijo Díaz-Balart, convencido de que nunca antes en más de 60 años se había estado “tan cerca de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

El congresista advirtió que el despliegue militar estadounidense en el hemisferio no es “un show ni un espectáculo”, sino una acción seria.

Sobre el régimen de Nicolás Maduro, aseguró que solo tiene tres caminos: “irse ya, terminar en una prisión norteamericana como Noriega, o acabar como Soleimani, en polvo dentro de una bolsa plástica”.

Respecto a Cuba, Díaz-Balart insistió en que la presión crecerá y que las dictaduras de la región serán tratadas como “un cáncer que no se puede tolerar más”.

Además, el legislador denunció que en Miami y otras ciudades estadounidenses operan empresas vinculadas a familiares y allegados de la cúpula castrista, que lucran con el hambre y la miseria del pueblo cubano.

“No es posible que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista”, sentenció, al tiempo que anunció investigaciones para clausurar negocios que actúan como “tentáculos del régimen” en Estados Unidos.

En ese sentido, celebró que se estén expulsando de Estados Unidos a individuos relacionados directamente con el régimen cubano, algo que, según dijo, se permitirá cada vez menos. “Vamos a ver más presión no solamente al régimen en Cuba, pero también a los que están ayudando al régimen en Cuba”, advirtió.

