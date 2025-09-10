EE.UU. advierte que está listo para destruir el narcotráfico en Venezuela

Vídeos relacionados:

La tensión entre Washington y Caracas volvió a escalar este martes tras las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien advirtió que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, tiene “muchas decisiones que tomar” frente al creciente despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe.

En una entrevista con la cadena Fox, cuyo adelanto fue publicado este lunes, Hegseth afirmó que Estados Unidos está preparado para “usar su poder para destruir a los narcoterroristas que están enviando drogas” hacia territorio estadounidense.

Según el funcionario, Washington tiene pruebas de que Maduro “lleva años involucrado en el narcotráfico”, lo que justificaría tanto la operación militar en curso como la recompensa de 50 millones de dólares vigente en su contra en una corte de Nueva York.

Hegseth hizo estas declaraciones desde Puerto Rico, donde visitó a parte de los más de 7,000 efectivos desplegados en el sur del Caribe.

Ante los soldados, subrayó que no se trata de un “ejercicio de entrenamiento”, sino de una operación real, con más de 15 buques de guerra y una decena de aeronaves ya posicionados frente a las costas venezolanas. Se trata de la mayor movilización naval estadounidense en la región desde la década de 1980.

La posición de la Casa Blanca

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, reiteró este martes que el gobierno de Maduro es “ilegítimo” y que la administración Trump no permitirá que drogas “ilegales y letales” sigan llegando a Estados Unidos.

Leavitt recordó el ataque del 2 de septiembre, cuando fuerzas estadounidenses hundieron una lancha procedente de Venezuela con 11 supuestos miembros del Tren de Aragua a bordo. La Casa Blanca aseguró que la embarcación transportaba una carga capaz de “matar a miles de estadounidenses”.

“Esto envía un mensaje claro: el presidente no lo tolerará”, dijo la funcionaria.

Caracas denuncia agresión

El gobierno venezolano rechazó categóricamente las acusaciones y denunció una campaña de manipulación mediática por parte de Washington. Maduro acusó a Trump de buscar un “cambio de régimen” mediante el uso de la fuerza y anunció que reforzará la presencia militar en los estados costeros como respuesta.

Con las amenazas cruzadas y la presencia de buques y cazas en la región, el Caribe se ha convertido en un foco de máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela.