Parole humanitario: Los detalles de un fallo judicial que lo cambia todo

Vídeos relacionados:
Bajo la administración de Joe Biden se crearon los programas de parole humanitario CHNV (para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), que permitieron la entrada temporal de hasta 532,000 personas a EE.UU. por razones humanitarias o de beneficio público.
En enero de 2025, al asumir Donald Trump la presidencia, emitió órdenes ejecutivas para terminar todos los programas de parole categóricos. DHS anunció en marzo de 2025 la cancelación inmediata de CHNV y la revocación anticipada de todos los permisos vigentes, con apenas 30 días de plazo.
No obstante, los beneficiarios (parolees) demandaron y el tribunal de distrito de Massachusetts concedió un amparo preliminar, bloqueando la cancelación temprana y manteniendo los permisos hasta que expiraran naturalmente. El gobierno, después de esto, apeló.
La resolución de la Corte Suprema
Un tribunal federal de apelaciones autorizó este viernes a la administración de Trump a avanzar con la revocación del estatus legal de más de medio millón de migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario (CHNV).
La decisión de la Corte Suprema revoca la suspensión previa dictada por un juez federal de Boston, que había bloqueado temporalmente los intentos de deportación. Según la Suprema Corte de EE.UU, la ley exige un análisis caso por caso para otorgar el beneficio, pero no impone la misma limitación para su revocación.
Los demandantes —un grupo de migrantes y organizaciones de apoyo— argumentaron que la medida era ilegal y que violaba el debido proceso al cancelar de forma masiva permisos previamente otorgados.
Lo más leído hoy:
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó la postura del gobierno de Trump, concluyendo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para poner fin al programa en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
El fallo incluyó razones de seguridad, presión sobre recursos, falta de beneficio público, y consideración (aunque desfavorable) de los intereses de los beneficiarios.
Aunque la Corte reconoce los daños severos para los migrantes (pérdida de estatus, riesgo de deportación, separación familiar, pérdida de trabajo), esos perjuicios no bastan si no hay probabilidad fuerte de éxito legal en el caso.
Puntos clave
El fallo no resuelve todas las demandas (por ejemplo, las de debido proceso constitucional siguen abiertas en instancias inferiores).
En la práctica, significa que medio millón de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron con parole podrían ver cancelado su estatus antes del vencimiento natural de sus dos años.
El tribunal dejó claro que el poder ejecutivo sí tiene autoridad para terminar en bloque estos programas de parole. También confirma que el Ejecutivo (DHS y el Presidente) tiene la facultad de terminar en bloque programas de parole humanitario, sin necesidad de revisar caso por caso.
Esto sienta un precedente que limita la capacidad de los tribunales inferiores de bloquear medidas similares bajo el argumento de “arbitrarias o caprichosas”.
Vulnerabilidad de los beneficiarios de CHNV
Los 532,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que recibieron parole bajo Biden pueden ver cancelado su estatus de forma anticipada, incluso si aún no vencían sus dos años. Perderían automáticamente autorización de trabajo y estatus legal temporal, quedando expuestos a:
- Procedimientos de deportación (expedited removal o procesos regulares).
- Detención migratoria.
- Inadmisibilidad futura para otros beneficios migratorios.
El tribunal sostuvo que el DHS dio razones suficientes (seguridad, recursos, falta de beneficio público). Esto dificulta que futuras demandas similares prosperen alegando que la medida es “arbitraria y caprichosa”.
Deja abierta solo la vía de reclamos constitucionales (de debido proceso), que siguen en curso pero con menor probabilidad de éxito.
Consecuencias prácticas inmediatas
El fallo avala la visión de Trump de que los programas categóricos de parole no cumplen con el requisito legal de “caso por caso”.
Limita a futuras administraciones para usar el parole humanitario masivo como herramienta de política migratoria, salvo que el Congreso lo autorice explícitamente.
Los migrantes en EE.UU. con CHNV deberán buscar otra vía migratoria (asilo, TPS, residencia, etc.) o enfrentar la pérdida del estatus.
El fallo convierte al parole humanitario CHNV en un estatus frágil y revocable en cualquier momento por decisión política, deja a cientos de miles en riesgo de deportación, y consolida la autoridad presidencial sobre programas migratorios sin intervención del Congreso.
Preguntas frecuentes sobre la revocación del parole humanitario CHNV
¿Qué es el programa de parole humanitario CHNV?
El programa de parole humanitario CHNV fue creado bajo la administración de Joe Biden para permitir la entrada temporal y legal de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a Estados Unidos por razones humanitarias o de beneficio público. Los beneficiarios podían residir y trabajar en el país por un periodo de dos años.
¿Por qué se está revocando el parole humanitario CHNV?
La administración de Donald Trump argumenta que el parole humanitario no logró reducir la migración irregular ni mejorar la seguridad fronteriza, y que generó una carga sobre los recursos públicos. En virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se considera que el Ejecutivo tiene la autoridad para revocar estos permisos sin necesidad de revisiones caso por caso.
¿Cuál es el impacto de la revocación del parole humanitario en los beneficiarios?
Los beneficiarios del parole humanitario CHNV podrían perder su estatus legal y autorización de trabajo, quedando expuestos a procedimientos de deportación. Esto afecta a más de 530,000 migrantes, quienes deberán buscar otra vía migratoria para permanecer en EE.UU. o enfrentar la expulsión.
¿Qué medidas legales se han tomado contra la revocación del parole humanitario?
Un grupo de migrantes y organizaciones de apoyo presentó demandas argumentando que la revocación viola el debido proceso. Inicialmente, un juez federal bloqueó la revocación, pero la Corte Suprema permitió a la administración Trump seguir adelante mientras se resuelven las apelaciones. Aún hay litigios pendientes en instancias inferiores.
¿Qué opciones tienen los beneficiarios del parole humanitario CHNV ante la revocación?
Los beneficiarios deben buscar otras vías legales para regularizar su estatus, como el asilo, TPS, o la Ley de Ajuste Cubano para quienes califiquen. También se recomienda consultar con abogados de inmigración para explorar opciones específicas y evitar la deportación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.