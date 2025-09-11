Entre la oscuridad y el miedo: derrumbe golpea a vecinos de Centro Habana

Vídeos relacionados:

Un derrumbe parcial sacudió la noche de este miércoles un edificio en mal estado en la calle San Lázaro, entre Oquendo y Márquez González, en el Consejo Popular Cayo Hueso, en Centro Habana, dejando a 14 personas afectadas, según reportó la Asamblea Municipal del Poder Popular de Centro Habana.

El colapso ocurrió en un pasillo de circulación que conectaba varias habitaciones en el primer piso del inmueble, el cual ya había sido declarado inhabitable e irreparable por las autoridades.

“Ocurre derrumbe parcial grado A en pasillo de circulación que conectaba habitaciones en el 1er piso de inmueble en mal estado continuado”, señaló la Asamblea Municipal en una publicación en Facebook.

Al lugar acudieron el intendente municipal, el director de Vivienda, efectivos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y rescatistas. A pesar de la magnitud del evento, no se reportan fallecidos ni lesionados.

Las personas afectadas están siendo atendidas y reubicadas en lugares considerados seguros, de acuerdo con declaraciones oficiales compartidas en redes sociales.

Un derrumbe entre apagones y ruinas

El incidente ocurre en un contexto de apagón general que afecta a amplias zonas del país, incluida La Habana. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este jueves que la unidad 8 de la termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel, entró en línea a las 00:20 horas y que otras plantas, como Nuevitas 5, están en proceso de recuperación.

Asimismo, la planta Energás Varadero fue sincronizada con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según confirmó el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, la isla enfrenta su quinto colapso eléctrico nacional en menos de un año, en medio de una infraestructura energética obsoleta y una crisis prolongada.

Un patrón alarmante en Centro Habana

Este nuevo derrumbe se suma a otros colapsos recientes en el municipio, como el ocurrido en Belascoaín #105, donde los residentes denunciaron la falta de respuesta de las autoridades, pese al deterioro severo de la estructura.

En la intersección de Belascoaín y San Miguel, otro edificio amenaza con colapsar y acumula basura desde hace años, sin medidas de prevención visibles, según alertas vecinales compartidas en redes sociales.

La Habana se cae a pedazos

La sucesión de derrumbes refleja una crisis habitacional crónica que afecta a miles de familias en la capital cubana. Muchos edificios, construidos hace más de un siglo, carecen de mantenimiento estructural y presentan daños severos agravados por la humedad, la lluvia y la falta de inversión estatal.

Mientras tanto, en medio de la oscuridad de los apagones y el miedo a perder la vida bajo los escombros, los habaneros siguen esperando soluciones que no llegan.

