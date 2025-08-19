Familias continúan en la calle tras derrumbe en edificio de Centro Habana

Con muebles, equipos electrodomésticos y ropas apiladas en un pasillo de La Habana, varias familias pasaron la noche a la intemperie tras el derrumbe parcial de un edificio en Centro Habana. Sin techo ni destino claro, los vecinos afectados denuncian que las autoridades les advirtieron que no tienen dónde reubicarlos.
El desplome, ocurrido en la madrugada del lunes en un inmueble de la calle Reina entre Manrique y San Nicolás, dejó a unas 15 familias sin hogar y a una mujer de 75 años hospitalizada.
Pero el drama no terminó con el rescate de la anciana, sino que continuó después, cuando decenas de personas quedaron literalmente en la calle, aferradas a lo poco que lograron sacar de sus viviendas.
En un video publicado por CubaNet, se ve a estas personas vigilando de cerca sus pertenencias para que nadie las robe ni las filme.
La desesperación se traduce en reclamos directos: “¿Por qué no nos mandan para el hotel Lincoln que está vacío? Yo no voy para el campo, porque allá me muero de hambre”, cuestionó una de las afectadas.
Lo más leído hoy:
El derrumbe dejó expuesta la precariedad de las construcciones en La Habana y, sobre todo, la desprotección de quienes pierden su vivienda de un día para otro. En lugar de refugio, estas familias hallaron el pavimento como cama y la incertidumbre como única respuesta.
Preguntas frecuentes sobre los derrumbes en La Habana
¿Qué provocó el derrumbe en Centro Habana que dejó a varias familias sin hogar?
El derrumbe en Centro Habana fue causado por el colapso de una habitación del tercer piso que cayó sobre el segundo, dejando a unas 15 familias sin hogar. Este incidente evidencia la precariedad estructural de los edificios en La Habana, agravada por la falta de mantenimiento y las condiciones climáticas adversas.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante los derrumbes en La Habana?
El gobierno cubano no ha implementado un plan integral de mantenimiento, prevención y reubicación de familias en riesgo, lo cual ha sido criticado por los residentes. En muchos casos, las autoridades llegan tarde o se marchan sin ofrecer alternativas reales a las familias afectadas por los derrumbes.
¿Qué impacto tienen los derrumbes en la vida cotidiana de los habaneros?
Los derrumbes en La Habana tienen un impacto devastador en la vida cotidiana de los habaneros, ya que dejan a muchas familias sin hogar y sin alternativas de reubicación. Además, generan un miedo constante entre los residentes que viven en edificaciones antiguas y deterioradas, aumentando la desesperación y la incertidumbre sobre su futuro.
¿Cómo afecta la falta de mantenimiento a las edificaciones en La Habana?
La falta de mantenimiento en las edificaciones de La Habana ha convertido a muchas viviendas en trampas mortales, especialmente durante la temporada de lluvias. La ausencia de un plan de conservación y atención a las estructuras ha provocado una serie de derrumbes que ponen en riesgo la vida de miles de personas.
¿Qué medidas se han propuesto para prevenir futuros derrumbes en La Habana?
Hasta el momento, no se han implementado medidas efectivas por parte del gobierno cubano para prevenir futuros derrumbes en La Habana. La comunidad sigue exigiendo un plan integral que incluya el mantenimiento de las edificaciones y la reubicación de las familias en riesgo, pero las respuestas siguen siendo insuficientes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.