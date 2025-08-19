Familias continúan en la calle tras derrumbe en edificio de Centro Habana

Con muebles, equipos electrodomésticos y ropas apiladas en un pasillo de La Habana, varias familias pasaron la noche a la intemperie tras el derrumbe parcial de un edificio en Centro Habana. Sin techo ni destino claro, los vecinos afectados denuncian que las autoridades les advirtieron que no tienen dónde reubicarlos.

El desplome, ocurrido en la madrugada del lunes en un inmueble de la calle Reina entre Manrique y San Nicolás, dejó a unas 15 familias sin hogar y a una mujer de 75 años hospitalizada.

Pero el drama no terminó con el rescate de la anciana, sino que continuó después, cuando decenas de personas quedaron literalmente en la calle, aferradas a lo poco que lograron sacar de sus viviendas.

En un video publicado por CubaNet, se ve a estas personas vigilando de cerca sus pertenencias para que nadie las robe ni las filme.

La desesperación se traduce en reclamos directos: “¿Por qué no nos mandan para el hotel Lincoln que está vacío? Yo no voy para el campo, porque allá me muero de hambre”, cuestionó una de las afectadas.

El derrumbe dejó expuesta la precariedad de las construcciones en La Habana y, sobre todo, la desprotección de quienes pierden su vivienda de un día para otro. En lugar de refugio, estas familias hallaron el pavimento como cama y la incertidumbre como única respuesta.

