Cuba sigue a oscuras: apagones masivos por un déficit cercano a 2,000 MW

Vídeos relacionados:

Cuba enfrenta nuevamente una jornada crítica de apagones generalizados debido a un déficit de generación eléctrica que ronda los 2,000 MW, según informó este lunes la Unión Eléctrica (UNE) en su parte diario sobre la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El domingo 15 de septiembre se reportaron afectaciones durante las 24 horas, y en la madrugada de este lunes aún no se había restablecido el servicio en varias zonas del país. La máxima afectación por déficit de generación se registró a las 8:40 p.m., cuando se quedaron sin servicio eléctrico 1941 MW, una cifra superior a lo previsto por la salida inesperada de la unidad 5 de la CTE Renté.

La disponibilidad estimada del SEN para las 6:00 a.m. de este lunes era de 1560 MW, frente a una demanda de 3000 MW, lo que provocó una afectación de 1470 MW por déficit de capacidad. Para el mediodía, se pronosticaba una afectación similar, de 1450 MW.

En el horario pico nocturno la situación podría empeorar: la UNE proyecta una disponibilidad de 1690 MW frente a una demanda de 3500 MW, generando un déficit de 1810 MW y afectaciones previstas de hasta 1880 MW.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que el domingo se registraron afectaciones al servicio eléctrico durante las 24 horas. A las 8:10 p.m. se reportó una afectación máxima de 181 MW, con los seis bloques eléctricos de la capital impactados. Al cierre de su parte informativo, a las 12:00 de la noche, aún no se había restablecido completamente el servicio. La empresa reconoció que no fue posible cumplir con la programación prevista debido al elevado déficit en el Sistema Eléctrico Nacional.

Las unidades fuera de servicio por avería incluyen la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 3 de la CTE Renté y la unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento se encuentran la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Felton, la unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos. Además, hay 334 MW fuera de servicio por limitaciones térmicas.

Lo más leído hoy:

A esto se suman los problemas relacionados con el combustible. Actualmente hay 33 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible, lo que representa 178 MW, y otros 148 MW indisponibles por escasez de lubricante.

Aunque el país cuenta con 30 parques solares fotovoltaicos que produjeron 2900 MWh en la jornada anterior, con un pico de generación de 462 MW, esta fuente no logra compensar el creciente déficit estructural del sistema.

Las autoridades energéticas han reiterado que las afectaciones seguirán dependiendo de las exigencias del SEN y no siempre será posible cumplir con los horarios establecidos en las programaciones locales.

Preguntas frecuentes sobre los apagones masivos en Cuba