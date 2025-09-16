Madre de cubano que asesinó a gerente de hotel en Texas: "Tiene que pagar por eso"

Vídeos relacionados:
La madre de Yordanis Cobos-Martínez, el cubano de 37 años acusado de decapitar al gerente de un motel en Dallas frente a su esposa e hijo, está consciente de que su hijo hizo algo fue horrible y que tiene que pagar por ello.
Desde Cuba, Odalis Martínez Rodríguez conversó con Telemundo 51 y aseguró que su hijo sufría problemas mentales.
También recalcó que, aunque el crimen que cometió Yordanis no se justifica con nada, él era víctima de explotación laboral en el negocio en que trabajaba y vivía en condiciones precarias en el motel, "como un perro".
"Él mismo me decía: 'Mamita, soy un robot, trabajo y trabajo y no me pagan'", detalló.
La madre relató que meses atrás, luego de que su hijo saliera de prisión en Estados Unidos, ella pidió a la Cruz Roja Internacional la repatriación, con la esperanza de atenderlo médicamente en Cuba.
Sin embargo, afirma que el régimen cubano se negó a recibirlo. "Yo estaba contenta porque pensaba que llegaba a Cuba, venía para cuidarlo, para llevarlo a los médicos… pero no me lo aceptaron", cuestionó.
Aunque desmintió versiones que lo relacionan con asesinatos en Cuba, Odalis dijo que su hijo "se había vuelto loco".
Pese a su dolor, admitió la magnitud del crimen: "Él tenía problemas mentales desde que llegó a Estados Unidos. Aquí en Cuba nunca tuvo problemas. Cambió después de la prisión. Pero lo que hizo fue horrible, tiene que pagar por eso".
La abuela del acusado también se pronunció desde la Isla con un mensaje de resignación y fe: "Que se arrepienta de lo que hizo delante de Dios, porque ese padre de familia no merecía morir así".
Un crimen atroz en Dallas
El pasado miércoles, Cobos-Martínez atacó con un machete a Chandra Nagamallaiah, gerente del Downtown Suites Motel, en Old East Dallas. La agresión ocurrió tras una discusión laboral.
El atacante persiguió a su jefe hasta la oficina, donde se encontraban su esposa e hijo, y allí lo decapitó. Un video de vigilancia muestra cómo pateó la cabeza de la víctima y luego la arrojó a un contenedor de basura.
Fue arrestado poco después, mientras caminaba ensangrentado por la calle, aún con el machete en la mano. La Policía lo detuvo sin disparar y él confesó el hecho durante el interrogatorio.
Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Dallas.
Un historial violento y la polémica migratoria
Cobos-Martínez tenía un largo historial criminal en Estados Unidos: robo de autos, secuestro, abuso sexual infantil y violación de libertad condicional, entre otros.
Tras cumplir varias condenas, fue liberado en enero de 2025 bajo supervisión, ya que el régimen cubano se niega a recibir a nacionales con antecedentes violentos.
El caso generó una tormenta política. El presidente Donald Trump acusó a la administración Biden de irresponsabilidad: "Este crimen pudo haberse evitado. Este individuo nunca debió estar en nuestro país. Fue liberado porque Cuba no acepta a los malos".
Familiares añaden que Cobos habría cometido al menos dos asesinatos en Cuba antes de emigrar (su madre lo niega), y que llegó a mutilar a un hombre durante una riña.
Un testimonio recogido por el periodista Javier Díaz indica que dos hermanos fueron a reclamarle a Cobos Martínez por el hurto de dos animales, y este respondió atacándolos con un machete, causando la muerte de uno de ellos.
Presuntamente un tío exconvicto asumió la culpa para evitar que su sobrino fuera a la cárcel. Ese hombre aún estaría cumpliendo condena por esa causa, y por eso Yordanis quedó libre.
Consternación en la comunidad
La víctima, de origen indio, era un hombre respetado y trabajador que planeaba viajar en octubre a visitar a sus padres en Andhra Pradesh. Su esposa y su hijo de 18 años presenciaron el crimen, lo que ha causado una enorme conmoción.
La comunidad indoamericana en Texas ha mostrado un amplio respaldo a la familia de la víctima, recaudando más de 200 mil dólares para cubrir gastos funerarios y apoyar la educación del hijo.
El funeral de Nagamallaiah se llevó a cabo este sábado con una multitudinaria asistencia.
El caso no solo destapó la brutalidad del crimen, sino también las fallas del sistema migratorio estadounidense y la negativa del régimen cubano a aceptar la repatriación de sus ciudadanos con antecedentes violentos, lo que ha generado un fuerte debate político y social en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre el caso del cubano acusado de asesinato en Texas
¿Quién es Yordanis Cobos-Martínez y qué crimen cometió?
Yordanis Cobos-Martínez es un ciudadano cubano acusado de decapitar al gerente de un motel en Dallas, Texas. El crimen, perpetrado con un machete, ocurrió frente a la esposa e hijo de la víctima, Chandra Nagamallaiah. Cobos-Martínez fue arrestado poco después del incidente.
¿Cuál es el historial criminal de Yordanis Cobos-Martínez en Estados Unidos?
Cobos-Martínez tiene un historial criminal en EE. UU. que incluye robo de autos, secuestro, asalto y abuso sexual infantil. Estos antecedentes, sumados a su reciente acusación por asesinato, han generado un intenso debate sobre las políticas migratorias en EE. UU.
¿Por qué Yordanis Cobos-Martínez estaba en libertad a pesar de sus antecedentes?
Cobos-Martínez fue liberado en enero de 2025 porque el régimen cubano se negó a recibirlo de regreso. Esta negativa obligó a las autoridades estadounidenses a supervisarlo en libertad, una acción que ha sido fuertemente criticada tras el asesinato en Dallas.
¿Qué impacto ha tenido el caso en las políticas migratorias de EE. UU.?
El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad pública y las políticas de deportación de inmigrantes con antecedentes penales. La administración Trump ha utilizado el caso para justificar la deportación de indocumentados a terceros países, a pesar de las críticas por violar derechos humanos fundamentales.
¿Cuál ha sido la reacción de la familia de la víctima y la comunidad indoamericana?
La familia de la víctima, así como la comunidad indoamericana en Texas, han expresado su dolor y solidaridad. Se ha organizado una campaña de recaudación que ha superado los 200,000 dólares para cubrir los gastos funerarios y apoyar la educación del hijo de Nagamallaiah.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.