Madre de cubano que asesinó a gerente de hotel en Texas: "Tiene que pagar por eso"

Vídeos relacionados:

La madre de Yordanis Cobos-Martínez, el cubano de 37 años acusado de decapitar al gerente de un motel en Dallas frente a su esposa e hijo, está consciente de que su hijo hizo algo fue horrible y que tiene que pagar por ello.

Desde Cuba, Odalis Martínez Rodríguez conversó con Telemundo 51 y aseguró que su hijo sufría problemas mentales.

También recalcó que, aunque el crimen que cometió Yordanis no se justifica con nada, él era víctima de explotación laboral en el negocio en que trabajaba y vivía en condiciones precarias en el motel, "como un perro".

"Él mismo me decía: 'Mamita, soy un robot, trabajo y trabajo y no me pagan'", detalló.

La madre relató que meses atrás, luego de que su hijo saliera de prisión en Estados Unidos, ella pidió a la Cruz Roja Internacional la repatriación, con la esperanza de atenderlo médicamente en Cuba.

Sin embargo, afirma que el régimen cubano se negó a recibirlo. "Yo estaba contenta porque pensaba que llegaba a Cuba, venía para cuidarlo, para llevarlo a los médicos… pero no me lo aceptaron", cuestionó.

Lo más leído hoy:

Aunque desmintió versiones que lo relacionan con asesinatos en Cuba, Odalis dijo que su hijo "se había vuelto loco".

Pese a su dolor, admitió la magnitud del crimen: "Él tenía problemas mentales desde que llegó a Estados Unidos. Aquí en Cuba nunca tuvo problemas. Cambió después de la prisión. Pero lo que hizo fue horrible, tiene que pagar por eso".

La abuela del acusado también se pronunció desde la Isla con un mensaje de resignación y fe: "Que se arrepienta de lo que hizo delante de Dios, porque ese padre de familia no merecía morir así".

Un crimen atroz en Dallas

El pasado miércoles, Cobos-Martínez atacó con un machete a Chandra Nagamallaiah, gerente del Downtown Suites Motel, en Old East Dallas. La agresión ocurrió tras una discusión laboral.

El atacante persiguió a su jefe hasta la oficina, donde se encontraban su esposa e hijo, y allí lo decapitó. Un video de vigilancia muestra cómo pateó la cabeza de la víctima y luego la arrojó a un contenedor de basura.

Fue arrestado poco después, mientras caminaba ensangrentado por la calle, aún con el machete en la mano. La Policía lo detuvo sin disparar y él confesó el hecho durante el interrogatorio.

Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Dallas.

Un historial violento y la polémica migratoria

Cobos-Martínez tenía un largo historial criminal en Estados Unidos: robo de autos, secuestro, abuso sexual infantil y violación de libertad condicional, entre otros.

Tras cumplir varias condenas, fue liberado en enero de 2025 bajo supervisión, ya que el régimen cubano se niega a recibir a nacionales con antecedentes violentos.

El caso generó una tormenta política. El presidente Donald Trump acusó a la administración Biden de irresponsabilidad: "Este crimen pudo haberse evitado. Este individuo nunca debió estar en nuestro país. Fue liberado porque Cuba no acepta a los malos".

Familiares añaden que Cobos habría cometido al menos dos asesinatos en Cuba antes de emigrar (su madre lo niega), y que llegó a mutilar a un hombre durante una riña.

Un testimonio recogido por el periodista Javier Díaz indica que dos hermanos fueron a reclamarle a Cobos Martínez por el hurto de dos animales, y este respondió atacándolos con un machete, causando la muerte de uno de ellos.

Presuntamente un tío exconvicto asumió la culpa para evitar que su sobrino fuera a la cárcel. Ese hombre aún estaría cumpliendo condena por esa causa, y por eso Yordanis quedó libre.

Consternación en la comunidad

La víctima, de origen indio, era un hombre respetado y trabajador que planeaba viajar en octubre a visitar a sus padres en Andhra Pradesh. Su esposa y su hijo de 18 años presenciaron el crimen, lo que ha causado una enorme conmoción.

La comunidad indoamericana en Texas ha mostrado un amplio respaldo a la familia de la víctima, recaudando más de 200 mil dólares para cubrir gastos funerarios y apoyar la educación del hijo.

El funeral de Nagamallaiah se llevó a cabo este sábado con una multitudinaria asistencia.

El caso no solo destapó la brutalidad del crimen, sino también las fallas del sistema migratorio estadounidense y la negativa del régimen cubano a aceptar la repatriación de sus ciudadanos con antecedentes violentos, lo que ha generado un fuerte debate político y social en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre el caso del cubano acusado de asesinato en Texas