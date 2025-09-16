El cantante colombiano Beéle rompió el silencio por primera vez tras la polémica generada por la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a su expareja, la venezolana Isabella Ladera. El contenido se viralizó la semana pasada, provocando una oleada de comentarios y señalamientos que mantuvieron al artista en el centro de la atención mediática durante varios días.
Aunque inicialmente evitó pronunciarse, su equipo legal negó cualquier implicación en la divulgación del material y anunció que se emprenderán acciones legales contra quienes resulten responsables.
Ahora, Beéle decidió hablar públicamente durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol. Si bien no se refirió de forma directa al video, compartió reflexiones sobre cómo enfrenta la exposición mediática, las críticas y el juicio constante en redes sociales.
“Para acabar con mi paz mental, la tienen muy difícil”, aseguró el intérprete de No tiene sentido. “Después de la primera funa, uno se vuelve inmune”.
Beéle dejó claro que no permitirá que los ataques o rumores interfieran con su estabilidad emocional ni con su carrera artística.
“Yo no estoy buscando que alguien venga a fastidiarme la vida y que yo lo permita, solo porque está buscando sonido. Yo me quedo callado y sigo haciendo música. Eso es lo que me fascina, ese es mi arte. Pase lo que pase, seguiré haciendo música. Voy a ser el artista que se desvive escribiendo canciones”, expresó.
Lo más leído hoy:
También cuestionó el impacto que pueden tener los conflictos personales cuando se escalan públicamente:
“Si tú sigues con tu vida y yo sigo con la mía, yo no tengo por qué quitarte o cerrarte alguna puerta cuando ni siquiera te quiero ver en la vida”.
Además, dejó una reflexión sobre el desgaste emocional que implica responder a provocaciones en internet: “Hoy se estanca cualquier persona que le pone atención a un burro”.
Beéle recalcó que su confianza está puesta en las vías legales y no en el ruido de las redes: “Lo demás que lo hagan los abogados y los jueces. Yo estoy tranquilo, porque ya me han pasado muchas cosas en la vida, y todo está en las manos de quienes debe estar”.
En su mensaje, también expresó el agotamiento que siente frente a los constantes ataques: “Dame paciencia con tantos envidiosos”.
Con estas declaraciones, Beéle envía un mensaje de resiliencia frente a la adversidad y deja claro que su prioridad sigue siendo la música, pese a los intentos de desestabilizarlo.
Preguntas frecuentes sobre la filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera
¿Cuál fue la reacción de Beéle ante la filtración del video?
Beéle rompió el silencio a través de un comunicado oficial emitido por sus abogados, negando cualquier implicación en la filtración del video íntimo y anunciando acciones legales contra los responsables. El cantante colombiano ha enfatizado que también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad y confía en que la justicia hará lo necesario para esclarecer el caso.
¿Cómo ha reaccionado Isabella Ladera tras la filtración del video?
Isabella Ladera ha expresado su profundo malestar y dolor tras la filtración del video, calificándola como una de las traiciones más crueles que ha vivido. Ha responsabilizado directamente a Beéle, asegurando que él era la única otra persona con acceso al video. La influencer venezolana ha iniciado acciones legales para buscar justicia y ha utilizado sus redes sociales para compartir su experiencia y reflexiones sobre la privacidad digital.
¿Qué acciones legales se han tomado tras la filtración del video íntimo?
Ambas partes han iniciado acciones legales para rastrear el origen de la filtración y responsabilizar a quienes difundieron el video. Los equipos legales de Beéle y Isabella están trabajando para identificar a los responsables, con medidas como notificaciones DMCA y solicitudes de retiro de contenido en plataformas digitales. Además, están recopilando pruebas digitales para apoyar sus casos en los tribunales.
¿Qué impacto ha tenido la filtración del video en la vida personal y profesional de los involucrados?
La filtración ha generado un gran impacto mediático y emocional en ambos artistas. Beéle ha recibido críticas y apoyo en redes sociales, mientras que Isabella ha utilizado sus plataformas para compartir su experiencia de manera pública, buscando visibilizar el problema de la violencia digital. A pesar de la controversia, ambos han manifestado su intención de seguir adelante con sus carreras profesionales, con Beéle centrado en su música e Isabella en sus proyectos personales y laborales.
¿Cuál ha sido la respuesta en redes sociales y de otras figuras públicas respecto a la filtración del video?
La filtración ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con comentarios que van desde el apoyo hasta las críticas a los involucrados. Figuras públicas como Pollito Tropical y Beta Mejía han defendido a Isabella, condenando la violencia digital y el juicio público. Además, amigos y colegas de Isabella, como Gloria Stephany, han mostrado su apoyo y han llamado a la reflexión sobre la privacidad y el respeto en la era digital.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.