El cantante colombiano Beéle rompió el silencio por primera vez tras la polémica generada por la filtración de un video íntimo en el que aparece junto a su expareja, la venezolana Isabella Ladera. El contenido se viralizó la semana pasada, provocando una oleada de comentarios y señalamientos que mantuvieron al artista en el centro de la atención mediática durante varios días.

Aunque inicialmente evitó pronunciarse, su equipo legal negó cualquier implicación en la divulgación del material y anunció que se emprenderán acciones legales contra quienes resulten responsables.

Ahora, Beéle decidió hablar públicamente durante una transmisión en vivo junto al streamer Westcol. Si bien no se refirió de forma directa al video, compartió reflexiones sobre cómo enfrenta la exposición mediática, las críticas y el juicio constante en redes sociales.

“Para acabar con mi paz mental, la tienen muy difícil”, aseguró el intérprete de No tiene sentido. “Después de la primera funa, uno se vuelve inmune”.

Beéle dejó claro que no permitirá que los ataques o rumores interfieran con su estabilidad emocional ni con su carrera artística.

“Yo no estoy buscando que alguien venga a fastidiarme la vida y que yo lo permita, solo porque está buscando sonido. Yo me quedo callado y sigo haciendo música. Eso es lo que me fascina, ese es mi arte. Pase lo que pase, seguiré haciendo música. Voy a ser el artista que se desvive escribiendo canciones”, expresó.

También cuestionó el impacto que pueden tener los conflictos personales cuando se escalan públicamente:

“Si tú sigues con tu vida y yo sigo con la mía, yo no tengo por qué quitarte o cerrarte alguna puerta cuando ni siquiera te quiero ver en la vida”.

Además, dejó una reflexión sobre el desgaste emocional que implica responder a provocaciones en internet: “Hoy se estanca cualquier persona que le pone atención a un burro”.

Beéle recalcó que su confianza está puesta en las vías legales y no en el ruido de las redes: “Lo demás que lo hagan los abogados y los jueces. Yo estoy tranquilo, porque ya me han pasado muchas cosas en la vida, y todo está en las manos de quienes debe estar”.

En su mensaje, también expresó el agotamiento que siente frente a los constantes ataques: “Dame paciencia con tantos envidiosos”.

Con estas declaraciones, Beéle envía un mensaje de resiliencia frente a la adversidad y deja claro que su prioridad sigue siendo la música, pese a los intentos de desestabilizarlo.

