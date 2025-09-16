Lo que era un secreto a voces ya está prácticamente confirmado: L Kimii y Samantha Hernández fueron captados tomados de la mano por las calles de Miami, y como era de esperarse, las redes sociales estallaron en comentarios sobre el supuesto romance de la parejita.

El reguetonero cubano parece estar viviendo algo más que una simple amistad con Samantha Hernández, la influencer y ex de Wampi, otro de los exponentes del género urbano en la isla. Ya lo había dejado caer al compartir un pantallazo con sus cifras en Spotify acompañado de una frase que no dejó mucho espacio para dudas: “Y aparte de estar puesto, me estoy enamorando. Ok”, escribió sin filtros.

Y por si alguien todavía necesitaba pruebas, Un Martí To Durako publicó una foto que terminó de prenderle fuego al chispero: Samantha y Kimii caminando bien junticos, de la mano, por las calles de Miami. Las reacciones no se hicieron esperar: “Entonces nos hacemos los sorprendidos”, “Le dio la mano pa’ cruzar la calle”, “Al fin ñooo, que viva el amor”. Para muchos, fue la confirmación de que lo suyo va más allá de una simple estrategia de marketing: hay historia real.

Poco antes de que saliera a la luz esa imagen, L Kimii ya había lanzado otra pista en redes: compartió una foto de Samantha con un ramo de flores y el mensaje “Por fin supe dónde vivía. Flores para ella”. Otro gesto que alimentó las sospechas —o certezas— de que entre ambos hay más que química musical.

La historia viene cocinándose desde hace rato. Todo empezó a oler a romance incluso antes del beso que Kimii le robó a Samantha durante su concierto en el Watsco Center de Miami. Ella fue la protagonista del videoclip de su tema Instagram, y la química entre ambos saltaba chispas en pantalla. Desde entonces, las señales han sido muchas… y cada vez más difíciles de ignorar.

Mientras L Kimii se prepara para su próxima gira por varias ciudades de Estados Unidos, los seguidores ya no esperan confirmación oficial: lo dan por hecho y disfrutan el chisme como se debe. Y si con el beso y la caminata de la mano aún quedaban dudas... el resto del cuento lo están escribiendo ellos, paso a paso y a la vista de todos...

