Hallel Génesis sorprende cantando en inglés un tema de Alicia Keys

La cantante cubana Hallel Génesis ha vuelto a cautivar a sus seguidores, esta vez interpretando en inglés el icónico tema “No One” de la reconocida artista estadounidense Alicia Keys, en una sesión grabada durante uno de sus más recientes viajes a Cuba.
En un video compartido en su cuenta de Instagram, Hallel aparece cantando con sentimiento desde una casa con una hermosa vista del Capitolio de La Habana, acompañada por músicos en vivo.
En la publicación, escribió: “Este cover me lo pidieron mucho así que aquí está y quiero decirles que esta canción la canto desde chiquitica ‘No One’ de Alicia Keys. Prontico va a estar disponible el live session por mi canal de YouTube así que ve pa’ yaaa”.
La escena no solo destaca por la potencia vocal y la emotividad de la cantante, sino también por el encanto visual del entorno: una locación con vista directa a la ciudad, que refuerza el aire íntimo y genuino del performance.
La intérprete, que ha venido ganando seguidores con su estilo fresco y versátil y a raíz de su relación con Tekashi 6ix9ine, demuestra una vez más su capacidad para conectar con el público, incluso en otro idioma.
Preguntas frecuentes sobre la carrera musical y vida personal de Hallel Génesis
¿Qué canción de Alicia Keys interpretó Hallel Génesis recientemente?
Hallel Génesis interpretó el tema "No One" de Alicia Keys en un video compartido en su cuenta de Instagram, grabado durante uno de sus viajes a Cuba. La interpretación en inglés sorprendió a sus seguidores y se destacó por su potencia vocal y emotividad.
¿Cómo ha influido su relación con Tekashi 6ix9ine en la carrera de Hallel Génesis?
La relación con Tekashi 6ix9ine ha dado cierta visibilidad a Hallel Génesis, pero ella ha demostrado su capacidad para conectar con el público y ganar seguidores por su talento propio. A pesar de la atención mediática que ha generado su relación, se ha enfocado en su carrera musical, explorando nuevos géneros e idiomas.
¿Qué expectativas hay sobre el nuevo proyecto musical de Hallel Génesis en Cuba?
Hallel Génesis ha generado mucha expectativa entre sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto musical grabado en una locación con vista al Capitolio de La Habana. Se espera que este proyecto refleje su versatilidad y capacidad artística, con una experiencia visual y sonora que capture el encanto de su entorno.
¿Cuál ha sido la reacción del público ante la interpretación de Hallel Génesis en inglés?
La interpretación de Hallel Génesis en inglés ha sido muy bien recibida por sus seguidores, quienes han elogiado su habilidad para cantar en otro idioma y su potencia vocal. Los comentarios destacan su versatilidad y autenticidad, señalando que podría ampliar su audiencia y consolidar su carrera internacionalmente.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.