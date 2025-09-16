Hallel Génesis sorprende cantando en inglés un tema de Alicia Keys

La cantante cubana Hallel Génesis ha vuelto a cautivar a sus seguidores, esta vez interpretando en inglés el icónico tema “No One” de la reconocida artista estadounidense Alicia Keys, en una sesión grabada durante uno de sus más recientes viajes a Cuba.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Hallel aparece cantando con sentimiento desde una casa con una hermosa vista del Capitolio de La Habana, acompañada por músicos en vivo.

En la publicación, escribió: “Este cover me lo pidieron mucho así que aquí está y quiero decirles que esta canción la canto desde chiquitica ‘No One’ de Alicia Keys. Prontico va a estar disponible el live session por mi canal de YouTube así que ve pa’ yaaa”.

La escena no solo destaca por la potencia vocal y la emotividad de la cantante, sino también por el encanto visual del entorno: una locación con vista directa a la ciudad, que refuerza el aire íntimo y genuino del performance.

La intérprete, que ha venido ganando seguidores con su estilo fresco y versátil y a raíz de su relación con Tekashi 6ix9ine, demuestra una vez más su capacidad para conectar con el público, incluso en otro idioma.

