“No salgas de Cuba”: El fuerte mensaje de un cubano a quienes piensan emigrar

Un cubano compartió en TikTok un mensaje dirigido a quienes tienen pensado emigrar de la Isla, con la advertencia de que salir del país solo tiene sentido si se está dispuesto a sacrificarse y a trabajar intensamente.

“No salgas de Cuba si tu intención no es trabajar duro”, expresó en el video publicado en la cuenta @_cuba03, que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

El joven insistió en que emigrar implica aceptar trabajos distintos a la profesión en la que uno se formó, madrugar, enfrentarse a jornadas pesadas y asumir todo tipo de sacrificios para poder salir adelante.

“No me digas que Brasil está malo, que Paraguay está malo, que Estados Unidos está malo… donde quiera está malo si tú no quieres trabajar, papi”, afirmó.

El cubano aseguró que en cualquier país los obstáculos son grandes, pero que solo los que mantienen la disciplina y el esfuerzo logran progresar. “Lo que sí queremos trabajar y queremos salir adelante no vamos a seguir empeñando. Bendiciones, beso, consejito del día”, concluyó.

