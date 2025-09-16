¡Cómo nunca antes lo habías visto! Piloto cubano graba Holguín desde el cielo y emociona

Un piloto captó y compartió en TikTok impresionantes imágenes aéreas de la ciudad de Holguín mientras sobrevolaba el oriente cubano a 17,000 pies de altura.

En el video, el aviador explica que acababa de aterrizar en Léogâne —una localidad al sur de Haití— tras un trayecto de aproximadamente dos horas y media desde Miami.

Antes de llegar a destino, mostró desde la cabina una panorámica de Holguín, destacando cómo se aprecia la ciudad desde las alturas.

“Así se ve la ciudad de Holguín desde el cielo a 17,000 pies”, comentó el piloto, antes de enseñar también la vista del aeropuerto haitiano, al que describió como “bien chiquito” en comparación con otros de la región.

El clip ha despertado interés en redes sociales por la claridad de las tomas y la oportunidad de ver desde el aire tanto la geografía urbana de Holguín como parte del Caribe.

