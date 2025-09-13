Detienen a un jefe de vaquería y su hermano por matar dos caballos en Rafael Freyre, Holguín

En los alrededores de la vaquería ocultaban los restos de caballos y reses (imagen de referencia)

Un jefe de vaquería y su hermano fueron arrestados, tras ser acusados de sacrificar ilegalmente dos caballos de la unidad pecuaria El Corojal, en el municipio de Rafael Freyre, en la provincia de Holguín.

La detención ocurrió días atrás, cuando la policía registró sus viviendas y encontró carne de res.

Asimismo, descubrieron en los alrededores de la vaquería un “cementerio” donde ocultaban los restos de caballos y reses sacrificados ilegalmente, informó en Facebook el perfil oficialista El Cubano Fiel, vinculado al Minint.

Residentes de la zona confirmaron que la captura de ambos estuvo vinculada al hallazgo de esos restos, lo que puso fin a la actividad ilícita que llevaban a cabo dentro y fuera de la instalación estatal, agregó la fuente.

El hecho pone nuevamente en evidencia la descomposición que atraviesa el sistema agropecuario cubano, en el que trabajadores vinculados a la producción terminan involucrados en delitos contra los propios bienes bajo su custodia.

Días atrás, un grupo de 10 hombres, montados a caballo, encapuchados y armados, asaltó una cooperativa en Limoncito, en el municipio holguinero de Cacocum, y se llevó a la fuerza casi 60 cabezas de ganado.

El hecho, digno de una película del oeste norteamericano, ocurrió en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) de la localidad e incluyó el secuestro de varios empleados y guardias, quienes fueron liberados kilómetros más adelante.

Los hombres, que estaban encapuchados y armados, actuaron con total impunidad. Entre los atacantes se encontraba un prófugo de la justicia. Este asalto ha sembrado el pánico entre los residentes de la zona, quienes temen por su seguridad y la de sus bienes.

En un insólito modus operandi, un hombre secuestró dos reses en el municipio de Báguanos, en Holguín, no con el propósito de sacrificarlas para vender sus carnes, como es recurrente en Cuba, sino para exigir 60,000 pesos de rescate a su propietario, intención que la policía frustró en mayo.

En abril, una serie de robos que tenían en vilo a varias comunidades rurales en el municipio de Mayarí llegó a su fin luego de un operativo policial que sorprendió a los responsables con más de 400 libras de carne robada, varias vacas vivas, caballos y herramientas utilizadas para el contrabando de ganado.

Los casos de hurto y sacrificio de ganado en Cuba aumentan y los propietarios están desesperados. El incremento de matarifes en las zonas rurales deja a los campesinos sin poder dormir, despiertos velando a los animales y a expensas de ser ellos mismos víctimas de los ladrones.

El aumento de la delincuencia en Cuba está estrechamente ligado a la crisis económica, donde la falta de recursos y la ineficacia de las autoridades han debilitado la seguridad ciudadana y provocado un alza de robos y delitos menores que golpean directamente a la ciudadanía.

