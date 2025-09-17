Universidad de Miami despide a neuróloga por justificar el asesinato de Charlie Kirk

Vídeos relacionados:

La Universidad de Miami despidió a la neuróloga Michelle Bravo luego de que compartiera en redes sociales un mensaje en el que justificaba el asesinato de Charlie Kirk, fundador de la organización ultraconservadora Turning Point USA, ocurrido el pasado 10 de septiembre en Utah.

En su cuenta de Instagram, Bravo reprodujo un comentario que comparaba el crimen contra Kirk con la situación de la población palestina en los últimos años, y concluía con una cita atribuida a Malcolm X: “Las gallinas han vuelto al gallinero”.

"Lo que le hicieron a Charlie Kirk se les ha hecho a innumerables bebés niños niñas mujeres y hombres palestinos, no sólo en los últimos dos años del genocidio en curso sino durante décadas. Y cada vez que sucedía y estaba en cámara y todos lo veíamos, Charlie Kirk salía a decir: 'me encanta esto, quiero más de esto, las personas que hicieron esto son geniales, las amo y deberían seguir haciéndolo para siempre'. Como dijo Malcolm, las gallinas han vuelto al gallinero", decía el mensaje de la experta.

El post, sin embargo, fue criticado por considerarse una justificación a la violencia y se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

La Miller School of Medicine de la Universidad de Miami confirmó el sábado que la especialista ya no formaba parte de la institución.

“La Universidad de Miami lamenta los comentarios públicos inaceptables realizados por uno de nuestros empleados. Esta persona ya no trabaja en nuestra institución. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Al mismo tiempo, expresiones que aprueben o respalden la violencia o que sean incompatibles con nuestras políticas y valores no son aceptables”, indicó el comunicado oficial.

El perfil de Bravo fue eliminado tanto de Instagram como del sitio del sistema de salud universitario, donde figuraba como especialista en el tratamiento de dolores de cabeza.

Kirk, de 31 años, murió tras recibir varios disparos mientras participaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah. El presunto atacante, identificado como Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato.

La frase “Hey fascist! Catch!” (“¡Oye fascista! ¡Atrápalo!”) estaba inscrita en uno de los proyectiles encontrados en el arma homicida, según medios locales.

Tras el crimen del fundador de Turning Point USA, considerado un aliado cercano del presidente Donald Trump y una de las voces más influyentes de la derecha en el país, el gobierno ha lanzado una persecución contra quienes analizan o critican desde una lógica no oficialista el hecho, la figura de Kirk y la violencia política en Estados Unidos.

Esta semana la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) despidió a una de sus trabajadoras luego de que esta compartiera en redes sociales una publicación en la que “restaba importancia” al asesinato del activista conservador.

Preguntas frecuentes sobre el despido de la neuróloga Michelle Bravo y el asesinato de Charlie Kirk