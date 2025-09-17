Cubanos prevén que el dólar alcanzará los 500 pesos antes de fin de año

Vídeos relacionados:
La mayoría de los cubanos cree que el precio del dólar seguirá disparándose en el mercado informal y alcanzará los 500 pesos cubanos (CUP) antes de que finalice el año, según una encuesta realizada por CiberCuba Noticias en redes sociales.
De un total de 2.305 votos, el 86% opinó que tanto el dólar como el euro llegarán a esa cota o incluso la superarán en los próximos meses.
Un 7% consideró que solo el euro alcanzará los 500, mientras que un 5% cree que ninguna de las dos divisas llegará a esa cifra. Apenas un 2% pronosticó que será únicamente el dólar el que toque el umbral de los 500 CUP.
Las expectativas de los cubanos reflejan la continua devaluación del peso, golpeado por la inflación, el déficit fiscal y la falta de divisas en la economía nacional.
En la calle, las transacciones se realizan a precios muy por encima de la tasa oficial fijada por el gobierno, que sigue sin lograr controlar el mercado cambiario.
En comentarios a la encuesta, varios usuarios expresaron su pesimismo sobre la situación económica. “Esto no tiene freno, cada día sube más”, escribió un lector.
Otro opinó: “Mientras no haya producción ni dólares entrando, seguirá subiendo”.
Expertos en economía dijeron al medio independiente El Toque que "la tasa flotante va a cambiar las expectativas, vienen unos meses de mas incertidumbres por la misma naturaleza del mercado" y que "no creen que la tasa llegue a los 500 pero sí va a acercarse".
La creciente incertidumbre refuerza el pronóstico de que el peso cubano seguirá perdiendo valor en lo que resta de 2025, en un contexto de crisis energética, escasez y contracción económica reconocida por las propias autoridades.
Preguntas frecuentes sobre la devaluación del peso cubano y el aumento del dólar
¿Por qué se espera que el dólar alcance los 500 pesos cubanos?
El dólar podría alcanzar los 500 pesos cubanos debido a la continua devaluación del peso, la inflación y la falta de divisas en la economía nacional. La mayoría de los cubanos, según una encuesta, prevé que el dólar y el euro llegarán a esa cifra antes de fin de año, reflejando la desconfianza en la estabilidad económica del país.
¿Cómo afecta la devaluación del peso cubano a la economía diaria?
La devaluación del peso cubano afecta gravemente el poder adquisitivo de la población, ya que los salarios en pesos no alcanzan para cubrir los precios de productos y servicios que se cotizan en divisas extranjeras. Esto obliga a muchos a recurrir al mercado informal para acceder a las divisas necesarias para adquirir bienes básicos.
¿Qué factores contribuyen al aumento del dólar en el mercado informal cubano?
El aumento del dólar en el mercado informal se debe a la alta demanda y baja oferta de divisas, la inflación persistente y la desconfianza en las políticas económicas del gobierno. A pesar de los intentos oficiales por controlar la inflación, el mercado informal sigue reflejando la verdadera situación económica de la isla.
¿Cuál es el impacto de la inflación en la economía cubana actual?
La inflación en Cuba provoca una pérdida constante del valor del peso, lo que encarece el costo de vida y reduce el poder adquisitivo de la población. Esta situación se ve reflejada en la necesidad de recurrir al mercado informal para obtener divisas y en la dificultad de mantener una estabilidad económica en el país.
