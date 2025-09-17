Cubanos prevén que el dólar alcanzará los 500 pesos antes de fin de año

Vídeos relacionados:

La mayoría de los cubanos cree que el precio del dólar seguirá disparándose en el mercado informal y alcanzará los 500 pesos cubanos (CUP) antes de que finalice el año, según una encuesta realizada por CiberCuba Noticias en redes sociales.

De un total de 2.305 votos, el 86% opinó que tanto el dólar como el euro llegarán a esa cota o incluso la superarán en los próximos meses.

Un 7% consideró que solo el euro alcanzará los 500, mientras que un 5% cree que ninguna de las dos divisas llegará a esa cifra. Apenas un 2% pronosticó que será únicamente el dólar el que toque el umbral de los 500 CUP.

Las expectativas de los cubanos reflejan la continua devaluación del peso, golpeado por la inflación, el déficit fiscal y la falta de divisas en la economía nacional.

En la calle, las transacciones se realizan a precios muy por encima de la tasa oficial fijada por el gobierno, que sigue sin lograr controlar el mercado cambiario.

En comentarios a la encuesta, varios usuarios expresaron su pesimismo sobre la situación económica. “Esto no tiene freno, cada día sube más”, escribió un lector.

Otro opinó: “Mientras no haya producción ni dólares entrando, seguirá subiendo”.

Expertos en economía dijeron al medio independiente El Toque que "la tasa flotante va a cambiar las expectativas, vienen unos meses de mas incertidumbres por la misma naturaleza del mercado" y que "no creen que la tasa llegue a los 500 pero sí va a acercarse".

La creciente incertidumbre refuerza el pronóstico de que el peso cubano seguirá perdiendo valor en lo que resta de 2025, en un contexto de crisis energética, escasez y contracción económica reconocida por las propias autoridades.

