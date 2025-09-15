¿Más motos y menos colas? Gobierno cubano promete cambios en la venta de vehículos en divisas

Vídeos relacionados:

El régimen cubano promete mejoras en la venta de vehículos en divisas, tras las crecientes críticas por colas, revendedores y deficiencias en el servicio en distintas comercializadoras del país.

La información fue publicada este domingo en Facebook por el ministro de Transporte, que relató un recorrido por varios puntos de venta en La Habana, donde dijo haber constatado problemas en la atención y el proceso de compra, además de escuchar quejas de clientes y trabajadores.

En la tienda de 23 y C (SASA), los directivos aseguraron que se preparan para iniciar el ensamblaje de motocicletas, lo que permitiría –según la publicación del titular del ramo– reducir precios y aumentar la oferta.

Allí también se recomendó instalar un grupo electrógeno para evitar interrupciones en la venta durante los apagones, además de perfeccionar el sistema de pago.

En 1ra y 20 (CIMEX), el ministro reconoció que algunos modelos, como las motos “Leopardo”, se agotan rápidamente y generan la presencia de coleros.

Para contrarrestarlo, se planea aumentar la disponibilidad de los modelos más demandados, trasladar las ventas de vehículos a empresas estatales y habilitar recargas y pagos en línea para que los clientes no dependan del banco.

Lo más leído hoy:

En el concesionario Dongfeng, de 7ma y 20, se anunció la próxima apertura de una tienda de piezas y la entrega directa de repuestos a los compradores, con planes de expandir este modelo a otros territorios.

También se prepara una nueva instalación en Playa con salón de exhibición, talleres, almacén y una oficina del Registro de Vehículos para agilizar trámites de chapas.

El recorrido incluyó la tienda La Copita (TRD Caribe), donde se implementa la preventa y compra en línea, aunque persisten limitaciones como la falta de modelos económicos y fallas en la gestión informática.

El ministro aseguró que se trabaja en un plan para aumentar la transparencia en los procesos de venta, agilizar trámites y mejorar la atención al público.

También mencionó la necesidad de avanzar más rápido en proyectos de estaciones de carga con energía renovable para el transporte eléctrico.

Aunque las autoridades insisten en que hay “compromiso y voluntad de mejorar”, los problemas de escasez, la reventa y las colas siguen siendo obstáculos centrales para la población que intenta acceder a motos y autos en divisas.

Aunque Eduardo Rodríguez es de los ministros cubanos que más recurre a las redes sociales para comunicarse, la publicación sobre las motos y carros estuvo dominada por elogios al titular del ramo y también por emplazamientos y críticas de usuarios.

El perfil Infotransporte reclamó: “Lo fundamental es empezar a combatir contra esos revendedores o coleros que lo único que hacen es entorpecer el proceso de compra. En la tienda Cimex de San Miguel del Padrón (Caballo Blanco) los ves dormir con banquitos afuera, como si tuvieran la información de cuándo van a entrar motos”.

También advirtió que se violan derechos de los consumidores porque “la tienda por cualquier problema que presenta la moto te dice que es con el proveedor, cuando es la tienda la que debe responder por la garantía”.

Elizabeth González Aznar cuestionó que el acceso a estos productos solo está al alcance de una minoría: “Se sigue diseñando todo para los que en esta Cuba tienen dinero para eso. ¿Qué cubanos tienen esas oportunidades? Casi ningún profesional. El Estado en vez de pensar en los trabajadores que han dado la vida por este país, los excluye con ventas solo en divisas”.

Otros se enfocaron en promesas incumplidas. Luis Milian escribió: “Muy buena esa, pero los VAP para cuándo Ministro? Hay muchos que usamos nuestros pocos recursos para neumáticos y baterías y dentro de días se cumple un año de la aprobación y el proceso sigue estancado”.

También hubo reclamos por la falta de acceso desde la moneda nacional. Yandu Dabm señaló: “Sería bueno que pensaran en los trabajadores de empresas estatales que no contamos con divisas. Se debe garantizar la adquisición de motos en CUP a través de créditos bancarios, porque muchos de los que compran no tienen vínculo estable con el Estado”.

El usuario Yunier Ledesma Álvarez compartió su experiencia en la tienda de 1ra y 20, donde, según dijo, la organización de las colas abrió paso a los revendedores: “El principal aliado de las listas y los coleros son los pésimos mecanismos de venta. El sistema informático es arcaico, todo es lento y piden hasta fotocopias del carné y de la tarjeta de pago, lo cual debería ser ilegal. Además, ninguna moto está lista para la venta real: baterías descargadas, defectos visibles y hasta exigen al cliente llevar gasolina para probar la moto”.

Para Ledesma, “el sistema postventa y garantía es caótico y totalmente violador de los derechos del comprador”.

Yunier resumió lo que muchos expresaron: que las malas prácticas no se corrigen con discursos, sino con cambios reales en la venta y en la garantía, dos de los puntos más sensibles para quienes logran adquirir estos vehículos a precios en divisas.

Preguntas frecuentes sobre la venta de vehículos en divisas en Cuba