Trump aplaza tres meses más el cierre de TikTok en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que extiende hasta el 16 de diciembre de 2025 el plazo para la aplicación de la ley que busca prohibir en el país a TikTok y otras aplicaciones controladas por “adversarios extranjeros”.

Tras la publicación en la página web de la Casa Blanca, se trata de la cuarta prórroga desde que entró en vigor el Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, aprobado a comienzos de año.

El nuevo aplazamiento implica que, durante este período, el Departamento de Justicia no podrá imponer sanciones ni medidas contra la aplicación ni contra las empresas vinculadas a su distribución y actualización.

Respaldo a TikTok y mensaje político

El texto ordena además que el fiscal general emita una carta a los proveedores para dejar constancia de que no habrá responsabilidad legal por conductas realizadas antes de la nueva fecha límite, cubriendo incluso el periodo desde la entrada en vigor de la ley en enero.

Trump justificó la medida en razones de “interés nacional de seguridad” y en la necesidad de que la aplicación de la ley quede bajo autoridad exclusiva del Ejecutivo federal, evitando acciones paralelas de los estados o de terceros.

Próximos pasos

Con esta decisión, TikTok logra un nuevo respiro en Estados Unidos, aunque la incertidumbre sobre su futuro persiste. Será en diciembre cuando, salvo otra prórroga, entre en vigor la prohibición establecida por la ley aprobada en el Congreso.

La medida mantiene a la popular aplicación china en el centro del debate político y tecnológico, en un año donde la administración Trump busca equilibrar su discurso de seguridad nacional con la presión de millones de usuarios y empresas que dependen de la plataforma.

La permanencia de TikTok en Estados Unidos ha sido un pulso constante entre Washington y Pekín, marcado por tensiones políticas, comerciales y judiciales.

Ya en diciembre de 2024, la Corte Federal de Apelaciones ratificó la obligación de que ByteDance vendiera la aplicación antes del 19 de enero de 2025, so pena de su prohibición en el país. La medida fue respaldada por el Congreso bajo el argumento de seguridad nacional.

Con el calendario en contra, el Tribunal Supremo endureció la presión en enero de 2025. Los jueces se inclinaron a favor de la ley que prohibiría TikTok, y poco después, el Supremo dio luz verde a su suspensión en Estados Unidos.

La aplicación llegó a estar bloqueada el 19 de enero, en vísperas de la toma de posesión de Donald Trump, lo que generó incertidumbre sobre su regreso.

Una vez en el poder, Trump cambió de estrategia y propuso alternativas para evitar el apagón definitivo. El presidente planteó la creación de una sociedad conjunta en la que EE. UU. tuviera el 50% de control de la aplicación, ofreciendo una salida negociada que permitiera a TikTok seguir operando bajo condiciones de seguridad nacional.

En los meses siguientes, Trump mantuvo la presión pero también abrió ventanas de negociación. En abril concedió una prórroga de 75 días para que ByteDance encontrara comprador estadounidense, y en junio amplió el plazo por otros 90 días, evitando de nuevo la prohibición inmediata de la app.

Finalmente, Trump aseguró haber encontrado un comprador para TikTok, aunque aclaró que la operación necesitaría la aprobación de China.

