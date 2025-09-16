Acusan a Yordanis Cobos de otro asesinato en Cuba

Vídeos relacionados:
Nuevas acusaciones contra el cubano Yordanis Cobos Martínez han salido a la luz tras su reciente arresto en Dallas, Texas, por el brutal asesinato de un gerente de motel.
Familiares de una víctima en Cuba aseguran que Cobos también habría estado involucrado en un homicidio ocurrido en 2008, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín.
Según declaraciones al periodista Javier Díaz de Univisión, la familia de un hombre identificado como Rolando Peña Almaguer señala que fue Cobos quien apuñaló mortalmente a Peña durante una disputa, pero su tío habría asumido toda la culpa para evitar que el joven fuera encarcelado.
Como resultado, Yordanis no fue procesado por ese crimen y pudo abandonar el país años más tarde.
“Sabemos que fue él quien lo mató. Pero su tío se inculpó y así lo protegieron”, comentó un familiar de la víctima bajo condición de anonimato.
Lo más leído hoy:
Está previsto que en los próximos días se publique una entrevista con el hijo de Peña, quien reside en Estados Unidos y exige justicia.
El caso de 2008 no fue investigado a fondo, según los familiares, por falta de testigos dispuestos a declarar y por presuntas irregularidades en la investigación.
La víctima, Rolando Peña Almaguer, era un vecino conocido en la zona rural de Mayarí.
Yordanis Cobos Martínez, actualmente de 37 años, fue arrestado la semana pasada en Dallas tras decapitar con un machete al gerente del Downtown Suites Motel, Chandra Nagamallaiah, frente a la esposa e hijo de la víctima.
El crimen, grabado por cámaras de vigilancia, estremeció a la comunidad local y generó indignación nacional en Estados Unidos.
Tras el crimen en Texas, han salido a la luz múltiples antecedentes criminales de Cobos tanto en Cuba como en EE. UU. Reportes de periodistas cubanoamericanos aseguran que Cobos también estuvo vinculado a otro asesinato en la isla y que tenía antecedentes por robo.
El brutal crimen en Dallas ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y la falta de cooperación del régimen cubano en materia de deportaciones.
Cobos fue liberado por el ICE en enero de 2025 pese a tener una orden de deportación activa, debido a que Cuba se negó a recibirlo.
Las nuevas revelaciones desde Cuba podrían sumar más cargos en su contra y mostrar un patrón de conducta violenta que se remonta más de una década.
El propio presidente Donald Trump exigió mano dura tras crimen de Dallas, atribuido al delincuente cubano.
Preguntas frecuentes sobre el caso de Yordanis Cobos y sus antecedentes criminales
¿Quién es Yordanis Cobos Martínez?
Yordanis Cobos Martínez es un ciudadano cubano de 37 años que recientemente fue arrestado en Dallas, Texas, por el brutal asesinato de un gerente de motel. Además, enfrenta acusaciones de haber cometido un homicidio en Cuba en 2008, y tiene un historial criminal tanto en Estados Unidos como en la isla.
¿Qué antecedentes criminales tiene Yordanis Cobos?
En Estados Unidos, Cobos ha enfrentado cargos por falso encarcelamiento, indecencia con un menor y robo de vehículo, entre otros. En Cuba, está acusado de haber cometido un asesinato en 2008 y otro antes de emigrar. Además, ha estado preso por robo en la isla.
¿Por qué Yordanis Cobos fue liberado por el ICE en 2025?
El ICE liberó a Cobos en enero de 2025 porque el régimen cubano se negó a recibirlo de vuelta debido a sus antecedentes penales. Aunque tenía una orden de deportación activa, no había una probabilidad significativa de deportación en el futuro previsible.
¿Cuál ha sido la reacción en Estados Unidos ante el crimen de Cobos en Dallas?
El caso ha generado indignación a nivel nacional y ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense. Figuras como el presidente Donald Trump han exigido medidas más rigurosas contra la inmigración ilegal y criticado la administración previa por la liberación de Cobos.
¿Qué implicaciones tiene este caso para la política de deportaciones entre Cuba y Estados Unidos?
El caso de Yordanis Cobos ha expuesto las dificultades en la cooperación entre ambos países en materia de deportaciones. La negativa de Cuba a aceptar el retorno de nacionales con antecedentes violentos ha intensificado el debate sobre cómo manejar la seguridad pública y la repatriación de inmigrantes con historial criminal.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.