Acusan a Yordanis Cobos de otro asesinato en Cuba

Vídeos relacionados:

Nuevas acusaciones contra el cubano Yordanis Cobos Martínez han salido a la luz tras su reciente arresto en Dallas, Texas, por el brutal asesinato de un gerente de motel.

Familiares de una víctima en Cuba aseguran que Cobos también habría estado involucrado en un homicidio ocurrido en 2008, en el municipio de Mayarí, provincia de Holguín.

Según declaraciones al periodista Javier Díaz de Univisión, la familia de un hombre identificado como Rolando Peña Almaguer señala que fue Cobos quien apuñaló mortalmente a Peña durante una disputa, pero su tío habría asumido toda la culpa para evitar que el joven fuera encarcelado.

Como resultado, Yordanis no fue procesado por ese crimen y pudo abandonar el país años más tarde.

Publicación en Facebook

“Sabemos que fue él quien lo mató. Pero su tío se inculpó y así lo protegieron”, comentó un familiar de la víctima bajo condición de anonimato.

Lo más leído hoy:

Está previsto que en los próximos días se publique una entrevista con el hijo de Peña, quien reside en Estados Unidos y exige justicia.

El caso de 2008 no fue investigado a fondo, según los familiares, por falta de testigos dispuestos a declarar y por presuntas irregularidades en la investigación.

La víctima, Rolando Peña Almaguer, era un vecino conocido en la zona rural de Mayarí.

Yordanis Cobos Martínez, actualmente de 37 años, fue arrestado la semana pasada en Dallas tras decapitar con un machete al gerente del Downtown Suites Motel, Chandra Nagamallaiah, frente a la esposa e hijo de la víctima.

El crimen, grabado por cámaras de vigilancia, estremeció a la comunidad local y generó indignación nacional en Estados Unidos.

Tras el crimen en Texas, han salido a la luz múltiples antecedentes criminales de Cobos tanto en Cuba como en EE. UU. Reportes de periodistas cubanoamericanos aseguran que Cobos también estuvo vinculado a otro asesinato en la isla y que tenía antecedentes por robo.

El brutal crimen en Dallas ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense y la falta de cooperación del régimen cubano en materia de deportaciones.

Cobos fue liberado por el ICE en enero de 2025 pese a tener una orden de deportación activa, debido a que Cuba se negó a recibirlo.

Las nuevas revelaciones desde Cuba podrían sumar más cargos en su contra y mostrar un patrón de conducta violenta que se remonta más de una década.

El propio presidente Donald Trump exigió mano dura tras crimen de Dallas, atribuido al delincuente cubano.

Preguntas frecuentes sobre el caso de Yordanis Cobos y sus antecedentes criminales