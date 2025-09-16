Alarma en Cuba: Más de tres millones de personas sufren la falta de agua

La crisis del agua en Cuba ha alcanzado niveles muy alarmantes: Más de tres millones de personas sufren hoy la falta total o parcial de ese recurso en todo el país, según datos oficiales difundidos este lunes por la televisión nacional.
El desabastecimiento de agua, un problema persistente en los últimos años y que el gobierno cubano sigue sin resolver, perjudica a más de 3,100,000 habitantes de la isla, reconoció un reporte del Noticiero de Televisión.
La cifra representaría alrededor del 30 por ciento de la población cubana, que totaliza los 9,740,000 habitantes, según las estadísticas más recientes publicadas por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
De acuerdo con la información del noticiero, las autoridades achacan la imposibilidad de garantizar el suministro de agua a tres causas: la sequía, la contingencia energética y roturas de las máquinas de bombeo.
Los embalses registran 1,790 millones de metros cúbicos por debajo de la media, y aunque las predicciones de lluvias para el actual septiembre y octubre próximo pronostican índices por encima de la media histórica, no cubrirán los déficits de precipitaciones de los cuatro meses anteriores, advirtió el ingeniero Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
El total de cubanos afectados por la sequía supera los 900,000, según indicó el reportaje. Esa cifra no llega al tercio del total de personas que no pueden acceder al agua en el país -si se toman como ciertos los datos revelados en el reportaje-, por lo que se infiere que el resto no recibe el vital recurso a causa de los continuos y largos apagones, las roturas de los equipos de bombeo y el deterioro de las redes hidráulicas.
Según el reporte televisivo, en la actualidad se ejecutan “de manera emergente” más de 300 obras, para mitigar el déficit de agua en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, que son las más afectadas por la carencia del recurso.
El presidente del INRH alegó que, pese a todas las “dificultades”, se está haciendo “un esfuerzo” para garantizar el combustible y cemento para ejecutar las obras hidráulicas, pero admitió que la entidad que dirige no cumple con la terminación (tapado) de esas obras, provocando la insatisfacción de la población en los lugares donde se realizan.
La reparación de las máquinas de bombeo averiadas se está realizando en talleres del sistema hidráulico, de la Unión de Industria Militar y de los ministerios de Energía y Minas y de Industria.
El gobierno ha recurrido, además, al montaje de tecnologías para el bombeo con energía fotovoltaica y, según la nota, hay más de 800 emplazamientos de este tipo.
El vicepresidente primero de Agua y Saneamiento del INRH, Junior González Núñez, sostuvo que estos sistemas son “confiables”, “seguros” y, al no depender de combustibles fósiles, “dan una garantía de bombeo de agua y de servicio a la población con energías limpias y seguras”.
Pese a la crítica situación que sufren millones de cubanos y sin soluciones efectivas a la vista, el funcionario afirmó que “siempre que haya algún rayito de sol (…) ahí tenemos garantizada el agua a la población”.
Sin embargo, los 30 parques solares en funcionamiento en Cuba, que generan unos 600 megavatios por día, no son una alternativa eficaz a la crisis energética, pues no respaldan el colapsado Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sustentado en centrales termoeléctricas obsoletas y en la dependencia casi absoluta del combustible importado.
Mientras tanto, millones de personas se enfrentan día a día a la carencia de un recurso indispensable para la vida, y bregan para poder conseguir unos pocos litros de agua que les permitan cubrir sus necesidades más imperiosas.
Una imagen que se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días simboliza como ninguna la gravedad de la crisis: una “cola” de tanques plásticos vacíos en un reparto de Santiago de Cuba, en espera de que aparezca un camión cisterna que los llene.
En ese municipio oriental, el gobierno implantó un nuevo ciclo de distribución de agua a los hogares, con una frecuencia de entrega de 38 días, debido a la reducción del caudal que abastece a la planta potabilizadora Quintero.
La desesperación por la falta de agua ha provocado también un aumento de robos y desvíos de este recurso, lo que ha afectado a comunidades enteras, según el régimen. En la localidad de Omaja, en Las Tunas, se detectaron conexiones ilegales a la red de abasto en viviendas particulares, suministro irregular a ganado estatal, lagunas y hasta a una cooperativa agropecuaria.
Las averías y los prolongados cortes de electricidad han complicado en extremo el abasto de agua en La Habana, aún más en la última semana, marcada por apagones masivos en todo el país.
Con el hartazgo acumulado por las condiciones extremas en las que malviven -sin electricidad, agua potable, ni gas para cocinar los escasos alimentos, entre otras carencias-, muchos cubanos salen a las calles a exigir soluciones a las autoridades. La más reciente protesta aconteció este fin de semana en Gibara, Holguín.
La población cubana, sometida a cortes diarios de electricidad y agua, percibe cada vez más esta situación como el resultado de décadas de negligencia, mala gestión gubernamental y falta de inversiones en el sistema energético nacional.
