Muere el hombre atacado a machetazos en su vivienda en Sancti Spíritus

La ola de violencia que golpea a Cuba cobró una nueva víctima en Sancti Spíritus.

Eduardo González, el hombre atacado brutalmente a machetazos dentro de su propia vivienda el pasado sábado, falleció tras no resistir la segunda intervención quirúrgica a la que fue sometido en el hospital provincial Camilo Cienfuegos.

La confirmación llegó a través de Nelys Valdés, administradora del grupo de Facebook "Aquí con el Héroe en Sancti Spíritus ¡Hermanos de la Calle!", quien lamentó el desenlace.

"Falleció Eduardo González. Cuánto quisimos ayudarte, Eduardo, otro joven más por causa de violencia. EPD, el pueblo espirituano jamás te olvidará", expresó.

En la misma publicación, vecinos y allegados compartieron su pesar.

"Mis condolencias a familiares y amistades, no aguantó su segunda operación, qué triste", escribió Ismary Hurtado Acosta, reflejando la impotencia de una comunidad que siguió de cerca la lucha del joven por sobrevivir.

Un ataque que conmocionó a la ciudad

El caso de Eduardo sacudió desde el principio a Sancti Spíritus.

La noche del sábado, un hombre encapuchado irrumpió violentamente en la vivienda, ubicada cerca de la dulcería de Céspedes, y lo atacó con un machete.

La noticia fue difundida en redes sociales por Yureibys Torresilla, quien describió el hecho como una escena de apocalipsis: "Llegó un tipo encapuchado y le cayó a machetazos a Eduardo, el hombre de la casa. Tremendo lo que estamos viviendo".

El herido fue trasladado en estado crítico al hospital provincial, donde testigos lo vieron llegar entre la vida y la muerte.

"Yo estaba en el hospital cuando llegó, muy mal, con muchos machetazos. Los doctores rápido se pusieron a atenderlo. Dios mío, muy triste, pobre hombre", relató Denaidis Castro en redes sociales.

El hecho generó indignación por la impunidad reinante. "Mucha violencia y vandalismo. Las leyes están muy flojas para ese tipo de cosas", comentó otra vecina, Nely Hernández.

La lucha por salvarlo

Durante los días siguientes, la familia de Eduardo se aferró a la esperanza.

Torresilla impulsó una campaña de donación de sangre en redes sociales, convocando a todos los que tuvieran el grupo A+ a acudir al Banco Provincial de Sangre.

En un video grabado frente al hospital Camilo Cienfuegos, detalló la urgencia del caso y explicó que había conversado tanto con familiares como con médicos de la sala de cuidados intensivos.

El llamado movilizó a decenas de espirituanos solidarios que madrugaron para donar, pero los esfuerzos resultaron insuficientes ante la magnitud de las heridas.

Finalmente, Eduardo González murió este martes, sumando su nombre a la creciente lista de víctimas de la violencia que avanza sin freno en la isla.

Una muerte que retrata el deterioro social

El ataque y la posterior muerte de Eduardo ponen en evidencia un clima de inseguridad creciente en Cuba, donde el Estado se muestra incapaz de proteger a sus ciudadanos. La falta de patrullaje, la ausencia de respuestas rápidas y la percepción generalizada de que “las leyes están flojas” han convertido a muchas comunidades en terreno fértil para la delincuencia y los crímenes violentos.

El pueblo cubano no solo enfrenta la escasez de alimentos, medicinas y apagones interminables, sino que ahora vive con el miedo constante a ser víctima de agresiones brutales en plena calle o dentro de sus propias casas.

Mientras el régimen continúa guardando silencio sobre este caso y sobre tantos otros que quedan registrados únicamente en redes sociales, la sensación general es de abandono. Eduardo González murió en silencio oficial, pero su tragedia grita lo que todos saben: en Cuba la inseguridad, la pobreza y la desesperanza caminan de la mano.

