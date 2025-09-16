Urgente: piden sangre para hombre atacado a machetazos en Sancti Spíritus

El hombre que fue atacado a machetazos el pasado sábado en Sancti Spíritus, necesita con urgencia sangre del grupo A+. Así lo informó este lunes Yureibys Torresilla (El Héroe), quien ha visibilizado el caso desde el primer momento y publicó en su perfil de Facebook un llamado a donar dirigido a todas las personas con ese tipo sanguíneo.

En su publicación, Torresilla precisó que el Banco Provincial de Sangre está ubicado frente a ETECSA, en la ciudad de Sancti Spíritus, y que la donación debía realizarse temprano este martes.

También explicó que los datos a presentar al momento de donar son: Eduardo González, cama 6, intensiva. “Por favor, ayudemos a este joven a vivir, fue el muchacho agredido el sábado en su casa con un machete”, agregó en su mensaje.

En un video grabado de noche, frente al hospital provincial Camilo Cienfuegos, Torresilla reafirmó la urgencia del caso y aseguró que había hablado directamente con los familiares del joven y con la doctora de la sala de cuidados intensivos. “Ya contacté con los familiares de Eduardo González, el joven que fue agredido frente a su casa. Hablé ahora mismo con la doctora de intensiva y sí, se necesitan para mañana donantes de sangre A+”, dijo.

El llamado fue claro. “Todo el que tenga el grupo sanguíneo A+, mañana 7 y media de la mañana en el banco de sangre provincial. Allí tienen que presentar esos datos y allí van a estar los familiares de Eduardo González. Nos vemos en el banco de sangre provincial”, dijo este lunes.

Agresión violenta y estado crítico

El caso de Eduardo González fue reportado por primera vez el sábado 14 de septiembre, cuando un hombre encapuchado irrumpió en su vivienda, cerca de la dulcería de Céspedes, y lo atacó con un machete. El agresor escapó del lugar y no ha sido identificado por las autoridades.

“Le cayó a machetazos a Eduardo, el hombre de la casa. Tremendo, tremendo lo que estamos viviendo. Se lo llevaron muy mal para el hospital”, denunció Torresilla el día del ataque.

Otros usuarios también comentaron sobre la gravedad del hecho. “Llegó muy mal, con muchos machetazos. Los doctores rápido se pusieron a atenderlo. Dios mío, muy triste, pobre hombre”, escribió una internauta identificada como Denaidis Castro. Otra, Nely Hernández, apuntó: “Mucha violencia y vandalismo. Las leyes están muy flojas para ese tipo de cosas”.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el atacante ni sobre las circunstancias del hecho.

Un reflejo de la inseguridad creciente en Cuba

El hecho se suma a una serie de agresiones violentas que evidencian el creciente clima de inseguridad en Cuba, a pesar del discurso oficial que insiste en una supuesta reducción de la criminalidad.

En julio pasado, el primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró que “la tendencia es a la baja”, aunque admitió que los indicadores seguían siendo elevados.

No obstante, cifras del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) contradicen esa versión: solo entre enero y junio de 2025 se registraron 1.319 delitos en el país, incluyendo 63 asesinatos, 16 feminicidios, 99 agresiones violentas y 238 delitos vinculados al vandalismo, portación ilegal de armas y contrabando.

El OCAC advierte que la violencia en Cuba se ha agravado por la crisis económica, la falta de respuesta institucional y la priorización de la vigilancia política por encima del combate al crimen común, lo que deja a la ciudadanía expuesta y sin protección real ante estos hechos.

