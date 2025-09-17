Una cubana que vive en Oklahoma se volvió viral en TikTok tras desglosar, con total naturalidad, cuánto gasta al mes viviendo en este estado de Estados Unidos. En un video que ya acumula cientos de comentarios, la joven @yeialvarez45 detalló su presupuesto y aseguró que, para comenzar una vida en este país, su estado es una muy buena opción.

“Yo no pago renta, yo estoy pagando mi casa”, dice al inicio del video. Y así comienza a enumerar: 1,500 dólares de hipoteca, 80 de electricidad, 75 de gas con tarifa fija, 80 de seguro del carro, entre 400 y 500 para la comida y 70 del teléfono. A eso suma entre 200 y 300 en gastos extra o ayudas a la familia. Total: 2,370 dólares mensuales, aproximadamente.

“Lo veo súper bien”, asegura con una sonrisa. “Estoy pagando mi casa, y Oklahoma es un estado muy económico. Para empezar, está genial”. Sus palabras resonaron con muchos migrantes que no tardaron en comparar esos números con lo que gastan en otras ciudades de EE. UU.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Me voy para allá”, escribió una usuaria desde Miami. “En Tampa se paga el doble y cuidado si no más”, añadió otra. Algunos compartieron que solo de luz pagan 400 dólares. Otros, directamente, preguntaron si había trabajo en la zona.

Pero no todo fue entusiasmo. Algunos usuarios, al ver lo bien que hablaba del estado, bromearon con que no querían más gente mudándose. “Please, no des más propaganda. Oklahoma está malísimo, no vengaaaaan”, escribió una seguidora entre emojis de risa y súplica.

Aun así, la mayoría de las reacciones fueron positivas, y muchos coincidieron en que el video muestra una realidad distinta a la de los estados más caros del país. Entre risas, consejos, comparaciones y planes de mudanza, lo cierto es que esta cubana logró algo difícil: hacer cuentas, motivar a otros y volverse viral al mismo tiempo.

