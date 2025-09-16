“Me siento indocumentado en mi propio país”: Testimonio de un cubano deportado desde EE.UU.

Vídeos relacionados:

Iván Rodríguez Ponce habla con la voz entrecortada, como si aún no terminara de asimilar lo que ocurrió. Tiene 33 años y el 30 de agosto fue deportado desde Estados Unidos a Cuba, el mismo país del que huyó buscando protección.

“Perdí todo lo que trabajé en tres años y medio. Ahora estoy aquí sin nada, sin documentación, la policía siguiéndome… me siento como si hubiera nacido nuevamente”, confesó en una entrevista con Telemundo.

Su relato es el retrato vivo del drama que atraviesan cientos de cubanos que llegaron a Estados Unidos con la esperanza de un futuro distinto y hoy regresan esposados a la isla.

Iván asegura que no firmó ningún documento, que lo subieron al avión esposado, sin decirle a dónde lo llevaban. Descubrió que volvía a La Habana cuando ya estaba en pleno vuelo. “Me montaron en un avión esposado, sin yo saber para dónde me iban a llevar”, contó.

Durante su estancia en EE.UU. logró obtener un permiso de trabajo y se ganaba la vida como ingeniero en mantenimiento. Había echado raíces en Austin, Texas, donde intentaba rehacer su vida después de escapar de un régimen al que definió como autoritario. Pero todo se derrumbó cuando fue detenido durante cinco meses y finalmente deportado. “Todo mi sacrificio, todas mis cosas, lo perdí todo”, lamentó.

Iván trabajó en Estados Unidos hasta que fue detenido y deportado.

Más duro aún resulta para él regresar indocumentado. Según relató, las autoridades migratorias estadounidenses se quedaron con sus papeles y ahora se siente “indocumentado en Cuba”, vulnerable frente a un sistema que conoce bien y del que intentó huir. “Con todas las pruebas y evidencias pedí asilo político, pero me lo negaron todo”, explicó.

Antes de ser detenido, Iván intentaba rehacer su vida en EE.UU.

Su historia forma parte del último vuelo de deportación desde Estados Unidos, considerado el más mediático hasta ahora, en el que más de 150 cubanos fueron devueltos a la isla.

Aunque el Ministerio del Interior en La Habana solo habló de un “cumplimiento de acuerdos migratorios”, los testimonios recogidos por medios internacionales reflejan otra cara entre lágrimas, esposas y familias rotas.

En medio de la mayor ola migratoria en la historia de Cuba, historias como la de Iván la vivencia de hombres y mujeres que lo apuestan todo, que arriesgan su vida y que, al final, vuelven con las manos vacías al mismo país del que partieron.

