Cubanos denuncian que ICE intentó deportarlos a México

Dos migrantes cubanos denunciaron que fueron trasladados a un centro de detención en El Paso Texas con el objetivo de deportarlos a México.

Maikel Gallo Surera y Ernesto Martínez mostraron luego su traslado del centro de detención a la frontera para ser deportados mientras hablaban con medios hispanos en EE. UU.

Los dos hombres conversaron en exclusiva con Univision Noticias mientras eran trasladados en una van desde un centro de detención en El Paso, Texas, a la frontera con México para ser deportados.

Los cubanos, que llevaban décadas en Estados Unidos, documentaron el recorrido y cómo fueron tratados por los agentes.

“No nos pueden bajar, no nos pueden bajar a la fuerza, yo soy preso político”, se oye decir a Gallo.

Los cubanos contaron que las autoridades le dijeron que tenían orden final de deportación.

Salieron en una van a la frontera con otros dos cubanos y un hondureño, según dijeron a Univisión.

Gallo está casado con una ciudadana estadounidense y tiene cuatro hijos ciudadanos.

“A mí de hijos no me pueden separar, me tienen que matar”, dijo.

El cubano, que transmitió el recorrido en directo, habló con su mujer antes de llegar a la frontera y no pudo contener las lágrimas al ver a sus hijos.

Al llegar al cruce fronterizo en Ciudad Juárez, se escucha a los oficiales estadounidenses diciéndoles: “Esta es su última oportunidad de ser libres, si van a México pueden ser libres, si no seguirán detenidos con nosotros”.

“O los podemos deportar a Cuba, El Salvador o África. Ustedes escogen”, se oye decir a los agentes.

Finalmente, los agentes que los escoltaban entraron en la van, les quitaron el teléfono y se perdió la comunicación. No está claro el destino de los dos cubanos.

Otros casos

Uno de los casos más recientes es el de Ángel Luis Meléndez, migrante cubano que residió cuatro años en Estados Unidos y ahora enfrenta una situación de incertidumbre tras ser deportado y entregado a las autoridades migratorias mexicanas.

Fue llevado a México a pesar de que el gobierno de ese país ha insistido públicamente en que no ha aceptado recibir deportados de otras nacionalidades.

El relato de Meléndez describe un proceso abrupto y traumático que comenzó tras la desestimación de su solicitud de asilo político.

De igual forma, otros cubanos han cambiado el sueño americano por uno mexicano. Para la pareja conformada por Lisandra y Wilson la vida transcurre en poco más de 30 metros cuadrados en México, con ventilador, cocina, camas compartidas y la gratitud por una nueva oportunidad.

México acepta migrantes cubanos deportados desde EE. UU.

En enero pasado, el Gobierno de México anunció que aceptaría la recepción de migrantes cubanos deportados por Estados Unidos, que no pueden ser enviados directamente a su país de origen.

Esta medida se suma a la aceptación de migrantes de otras nacionalidades, como nicaragüenses, haitianos y hondureños.

Zaira Carrasco Flores, titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó la existencia de acuerdos entre ambos países para la recepción de estos migrantes, aunque no precisó cifras exactas.

Las autoridades mexicanas han establecido un horario de deportaciones que va de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Protección legal ante deportación a México

Las noticias de cubanos deportados desde Estados Unidos que terminan en territorio mexicano sin un estatus definido provoca incertidumbre de cómo protegerse ante la ley.

La situación preocupa a la comunidad migrante, que busca orientación en medio de las restricciones y los riesgos de quedar en la irregularidad.

De acuerdo con la abogada especialista en migración en México, Irene Pascual, los cubanos pueden acogerse a diferentes vías legales dependiendo de su situación particular.

La jurista explicó que es fundamental revisar cada caso de manera individual antes de iniciar cualquier trámite.

Entre las opciones se encuentran la regularización migratoria por vínculo familiar —en caso de tener cónyuge o hijos mexicanos o residentes—, solicitudes por razones humanitarias, o la revalidación de documentos que hayan obtenido durante su tránsito por el país, siempre que sigan vigentes.

Para quienes no cuenten con estos recursos, la alternativa podría ser presentar una solicitud de refugio.

Preguntas frecuentes sobre deportaciones de cubanos desde Estados Unidos a México