Cubanos denuncian que ICE intentó deportarlos a México

Dos migrantes cubanos denunciaron que fueron trasladados a un centro de detención en El Paso Texas con el objetivo de deportarlos a México.
Maikel Gallo Surera y Ernesto Martínez mostraron luego su traslado del centro de detención a la frontera para ser deportados mientras hablaban con medios hispanos en EE. UU.
Los dos hombres conversaron en exclusiva con Univision Noticias mientras eran trasladados en una van desde un centro de detención en El Paso, Texas, a la frontera con México para ser deportados.
Los cubanos, que llevaban décadas en Estados Unidos, documentaron el recorrido y cómo fueron tratados por los agentes.
“No nos pueden bajar, no nos pueden bajar a la fuerza, yo soy preso político”, se oye decir a Gallo.
Los cubanos contaron que las autoridades le dijeron que tenían orden final de deportación.
Salieron en una van a la frontera con otros dos cubanos y un hondureño, según dijeron a Univisión.
Gallo está casado con una ciudadana estadounidense y tiene cuatro hijos ciudadanos.
“A mí de hijos no me pueden separar, me tienen que matar”, dijo.
El cubano, que transmitió el recorrido en directo, habló con su mujer antes de llegar a la frontera y no pudo contener las lágrimas al ver a sus hijos.
Al llegar al cruce fronterizo en Ciudad Juárez, se escucha a los oficiales estadounidenses diciéndoles: “Esta es su última oportunidad de ser libres, si van a México pueden ser libres, si no seguirán detenidos con nosotros”.
“O los podemos deportar a Cuba, El Salvador o África. Ustedes escogen”, se oye decir a los agentes.
Finalmente, los agentes que los escoltaban entraron en la van, les quitaron el teléfono y se perdió la comunicación. No está claro el destino de los dos cubanos.
Otros casos
Uno de los casos más recientes es el de Ángel Luis Meléndez, migrante cubano que residió cuatro años en Estados Unidos y ahora enfrenta una situación de incertidumbre tras ser deportado y entregado a las autoridades migratorias mexicanas.
Fue llevado a México a pesar de que el gobierno de ese país ha insistido públicamente en que no ha aceptado recibir deportados de otras nacionalidades.
El relato de Meléndez describe un proceso abrupto y traumático que comenzó tras la desestimación de su solicitud de asilo político.
De igual forma, otros cubanos han cambiado el sueño americano por uno mexicano. Para la pareja conformada por Lisandra y Wilson la vida transcurre en poco más de 30 metros cuadrados en México, con ventilador, cocina, camas compartidas y la gratitud por una nueva oportunidad.
México acepta migrantes cubanos deportados desde EE. UU.
En enero pasado, el Gobierno de México anunció que aceptaría la recepción de migrantes cubanos deportados por Estados Unidos, que no pueden ser enviados directamente a su país de origen.
Esta medida se suma a la aceptación de migrantes de otras nacionalidades, como nicaragüenses, haitianos y hondureños.
Zaira Carrasco Flores, titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración (INM), confirmó la existencia de acuerdos entre ambos países para la recepción de estos migrantes, aunque no precisó cifras exactas.
Las autoridades mexicanas han establecido un horario de deportaciones que va de 6 de la mañana a 10 de la noche.
Protección legal ante deportación a México
Las noticias de cubanos deportados desde Estados Unidos que terminan en territorio mexicano sin un estatus definido provoca incertidumbre de cómo protegerse ante la ley.
La situación preocupa a la comunidad migrante, que busca orientación en medio de las restricciones y los riesgos de quedar en la irregularidad.
De acuerdo con la abogada especialista en migración en México, Irene Pascual, los cubanos pueden acogerse a diferentes vías legales dependiendo de su situación particular.
La jurista explicó que es fundamental revisar cada caso de manera individual antes de iniciar cualquier trámite.
Entre las opciones se encuentran la regularización migratoria por vínculo familiar —en caso de tener cónyuge o hijos mexicanos o residentes—, solicitudes por razones humanitarias, o la revalidación de documentos que hayan obtenido durante su tránsito por el país, siempre que sigan vigentes.
Para quienes no cuenten con estos recursos, la alternativa podría ser presentar una solicitud de refugio.
Preguntas frecuentes sobre deportaciones de cubanos desde Estados Unidos a México
¿Por qué Estados Unidos intenta deportar a cubanos a México?
Estados Unidos ha intentado deportar cubanos a México debido a acuerdos entre ambos países para recibir migrantes de distintas nacionalidades. Sin embargo, esto ha generado controversia, ya que México ha declarado públicamente que no acepta deportados de nacionalidades distintas a las establecidas en acuerdos específicos.
¿Qué pueden hacer los cubanos deportados a México para protegerse legalmente?
Los cubanos deportados a México pueden explorar varias vías legales para protegerse. Según la abogada Irene Pascual, pueden optar por la regularización migratoria por vínculo familiar si tienen familiares mexicanos, solicitar asilo por razones humanitarias, o presentar una solicitud de refugio. También es importante que busquen asesoría legal para evaluar su situación específica.
¿Cuál es la situación de los cubanos deportados en México?
Los cubanos deportados a México a menudo se encuentran en un limbo legal, sin estatus definido y con incertidumbre sobre su futuro. Algunos han intentado regularizar su situación, mientras que otros enfrentan la posibilidad de ser deportados a otras naciones o de vivir en México sin documentación adecuada.
¿Qué ha dicho el gobierno mexicano sobre aceptar deportados cubanos?
El gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha negado categóricamente que México haya firmado un acuerdo para convertirse en un "tercer país seguro" para deportados. Sin embargo, existen acuerdos específicos para recibir migrantes de ciertas nacionalidades, y en enero 2025, México anunció que aceptaría migrantes cubanos deportados por Estados Unidos bajo ciertas condiciones.
¿Qué ocurre con los cubanos una vez que son deportados a México?
Una vez deportados a México, muchos cubanos enfrentan detención por ingresar sin estatus legal y permanecen en un estado de incertidumbre. Algunos logran ser liberados después de una detención temporal, pero muchos carecen de documentación válida, lo que complica su situación y les impide regularizar su estatus o regresar a Cuba.
