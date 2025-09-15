ICE detiene en Filadelfia a cubano de 63 años con antecedentes por narcotráfico y armas

Vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (imagen de referencia)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó el viernes último en Filadelfia al cubano Orlando Sánchez Sarría, de 63 años, quien tiene una condena previa por narcotráfico y tenencia de arma de fuego.

Sánchez Sarría fue sentenciado a 386 meses (32 años y dos meses) de prisión en el condado de Cumberland, Pensilvania, por los cargos de conspiración para distribuir cocaína, posesión de arma de fuego y uso o porte de arma de fuego durante un delito de narcotráfico, según información publicada en el sitio web oficial del ICE.

Orlando Sánchez Sarría figura en la lista del DHS de delincuentes extranjeros peligrosos. Foto: ICE

El Departamento de Seguridad de EE.UU. (DHS) lo incluyó en la lista “Lo peor de lo peor”, en la que figuran inmigrantes indocumentados “condenados o acusados de crímenes atroces que ponen en riesgo a la población estadounidense” y han sido arrestados recientemente en ese país.

La sentencia condenatoria de Sánchez Sarría a más de tres décadas de reclusión data de 1993 y se cumpliría este año, de acuerdo con registros judiciales publicados en línea.

Sánchez Sarría engrosa un amplio listado de cubanos detenidos en las últimas semanas en varios estados de EE.UU., todos con condenas por delitos considerados de alto riesgo, y que ya han sido deportados o están en espera de su expulsión del país.

La reciente comunicación del ICE no hace alusión a la ineludible deportación del cubano, que podría ser enviado a un destino distinto a su país natal si el régimen de La Habana no lo admite de regreso.

El gobierno de la isla se niega a recibir a cubanos que tienen antecedentes penales en EE.UU. o emigraron antes de enero de 2017.

La administración Trump ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países, en medio de denuncias por detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal.

Un fallo de la Corte Suprema anuló en junio restricciones judiciales previas y dio luz verde a la Casa Blanca para aplicar la medida de deportación de ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos destinos donde corren riesgos de tortura o muerte.

Antes del dictamen conclusivo del Supremo, dos cubanos con extenso prontuario criminal ya habían sido enviados a Sudán del Sur, mientras que otro fue deportado al Reino de Esuatini en julio. Entretanto, un número no revelado de ciudadanos de la isla han sido llevados a México.

Datos oficiales del DHS cifran en más de 42,000 los cubanos con órdenes de deportación definitiva de Estados Unidos, pero la renuencia del régimen de la isla a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.

