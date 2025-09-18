Esposa de cubano deportado pide ayuda: "Mi hija necesita a su papá"

La esposa del cubano deportado Deivy Alemán Oropesa, Yisel Miguel Sarduy, pidió ayuda en un video difundido este jueves en las redes sociales para que su esposo pueda regresar a Estados Unidos y reunirse con su familia.
“Rezamos porque estos videos lleguen a alguien que pueda hacer algo, y él pueda regresar lo antes posible, porque la niña lo está sintiendo mucho. Solo le pido a Dios que mi niña pueda estar con su papá pronto, porque ella lo necesita, y lo va a necesitar mucho más”, expresó en Facebook.
“Quería hacer este pequeño video para agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando. Es una situación bien difícil para nosotros, que no se la deseo a nadie, y mucho menos a aquellos que son padres”, subrayó esta madre quien en el pasado, junto a Alemán, vivieron la angustiante operación de su hija quien padece una enfermedad del corazón.
Muy afligida, Sarduy contó que la pequeña extraña a su papá y que los médicos han recomendado un seguimiento cercano a su salud.
“La niña lo está sintiendo mucho, y tenemos miedo porque haya una recaída. Estuve consultando con el cardiólogo, tengo que estarla siguiendo mucho… porque hay que seguir rezando”, relató.
El testimonio se suma a una serie de denuncias y mensajes que la familia ha compartido desde que Alemán Oropesa, oriundo de Sancti Spíritus, decidió autodeportarse a Cuba tras un proceso migratorio en Estados Unidos.
Lo más leído hoy:
El propio padre cubano narró su experiencia y aseguró que está “viviendo un infierno” lejos de los suyos, mientras su esposa e hija permanecen en territorio estadounidense.
Antes de su salida, la familia protagonizó un desgarrador adiós en el aeropuerto, marcado por lágrimas y desesperación.
Sarduy ha expresado públicamente el dolor que les ha provocado esta separación, que califican como una pesadilla.
La grabación finaliza con la niña agradeciendo el apoyo recibido y enviando un beso a quienes han mostrado solidaridad en medio de esta situación que sigue generando reacciones dentro y fuera de la comunidad cubana.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de Deivy Alemán Oropesa
¿Por qué Deivy Alemán Oropesa decidió autodeportarse de Estados Unidos?
Deivy Alemán Oropesa decidió autodeportarse para evitar ser detenido y deportado por la fuerza por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). ICE le ofreció la opción de salir voluntariamente antes del 14 de septiembre para evitar una detención prolongada en un centro migratorio, a pesar de su situación familiar crítica, con una hija que necesita atención médica urgente.
¿Cuál es la situación médica de la hija de Deivy Alemán y cómo afecta su deportación?
La hija de Deivy Alemán padece una grave condición cardíaca que ya ha requerido tres cirugías a corazón abierto y necesita más procedimientos médicos. La deportación de Deivy Alemán deja a su hija sin el apoyo de su padre justo antes de una posible nueva cirugía, lo que aumenta la carga emocional y económica sobre su esposa, quien es la cuidadora principal de la niña en Estados Unidos.
¿Qué medidas legales ha tomado la familia de Deivy Alemán para intentar su reunificación?
La familia de Deivy Alemán ha iniciado una petición de reunificación familiar (formulario I-130) y ha solicitado apoyo de congresistas y senadores. A pesar de contar con esta petición aprobada, el proceso es lento e incierto, y la familia ha expresado la necesidad de agilizarlo debido a la urgencia médica de su hija.
¿Qué impacto tiene el caso de Deivy Alemán en la comunidad cubana en EE.UU.?
El caso de Deivy Alemán ha despertado una ola de solidaridad y crítica hacia las políticas migratorias de ICE, destacando la falta de sensibilidad hacia casos humanitarios. Ha puesto de manifiesto el impacto emocional y económico que las deportaciones tienen sobre las familias, y ha generado un debate sobre la necesidad de equilibrar la legalidad y la compasión en la aplicación de leyes migratorias.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.