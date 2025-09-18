Esposa de cubano deportado pide ayuda: "Mi hija necesita a su papá"

La esposa del cubano deportado Deivy Alemán Oropesa, Yisel Miguel Sarduy, pidió ayuda en un video difundido este jueves en las redes sociales para que su esposo pueda regresar a Estados Unidos y reunirse con su familia.

“Rezamos porque estos videos lleguen a alguien que pueda hacer algo, y él pueda regresar lo antes posible, porque la niña lo está sintiendo mucho. Solo le pido a Dios que mi niña pueda estar con su papá pronto, porque ella lo necesita, y lo va a necesitar mucho más”, expresó en Facebook.

“Quería hacer este pequeño video para agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando. Es una situación bien difícil para nosotros, que no se la deseo a nadie, y mucho menos a aquellos que son padres”, subrayó esta madre quien en el pasado, junto a Alemán, vivieron la angustiante operación de su hija quien padece una enfermedad del corazón.

Muy afligida, Sarduy contó que la pequeña extraña a su papá y que los médicos han recomendado un seguimiento cercano a su salud.

“La niña lo está sintiendo mucho, y tenemos miedo porque haya una recaída. Estuve consultando con el cardiólogo, tengo que estarla siguiendo mucho… porque hay que seguir rezando”, relató.

El testimonio se suma a una serie de denuncias y mensajes que la familia ha compartido desde que Alemán Oropesa, oriundo de Sancti Spíritus, decidió autodeportarse a Cuba tras un proceso migratorio en Estados Unidos.

Lo más leído hoy:

El propio padre cubano narró su experiencia y aseguró que está “viviendo un infierno” lejos de los suyos, mientras su esposa e hija permanecen en territorio estadounidense.

Antes de su salida, la familia protagonizó un desgarrador adiós en el aeropuerto, marcado por lágrimas y desesperación.

Sarduy ha expresado públicamente el dolor que les ha provocado esta separación, que califican como una pesadilla.

La grabación finaliza con la niña agradeciendo el apoyo recibido y enviando un beso a quienes han mostrado solidaridad en medio de esta situación que sigue generando reacciones dentro y fuera de la comunidad cubana.

Preguntas frecuentes sobre la deportación de Deivy Alemán Oropesa