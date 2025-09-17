Habla padre cubano autodeportado: "Estoy viviendo los momentos más duros de mi vida"

El cubano Deivy Alemán Oropesa, quien decidió autodeportarse a su país para no ser detenido y expulsado por la fuerza por las autoridades de Estados Unidos, ya se encuentra en su casa de Palmira, Cienfuegos.

Deivy, quien residía en Orlando, Florida, junto a su esposa y su niña, relató en un video su calvario: la separación de su hija enferma y la incertidumbre de un futuro que ahora se desmorona.

"Estoy viviendo los momentos más difíciles de mi vida", confesó al periodista Javier Díaz, de Univisión.

"Ya son tres días separados de mi niña, sin poder abrazarla, sin poder apoyarla. Nosotros íbamos juntos prácticamente a todo, a las tiendas, a todas las consultas que ella tenía íbamos la madre y yo con ella juntos, siempre", detalló.

"Pido la ayuda de algún congresista, las autoridades, que me puedan ayudar y poder adelantar mi caso con la I-130 (la petición que me puso mi esposa) y poder estar allá lo antes posible con ella (...) agilizar el proceso y poder estar con ella nuevamente antes de su próxima cirugía", agregó.

En otro video compartido por el periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51, Alemán Oropesa explicó que su decisión de autodeportarse a Cuba fue estratégica, aunque dolorosa.

"Después de tenerme tres, cuatro, seis meses..., deportado igual, entonces hubiera sido peor. Es lo que yo pensé. Para poder regresar con mi estatus, a raíz de la petición de mi esposa, creo que la mejor opción era esta", detalló.

Algo que le preocupa mucho es que desde Cuba no tiene forma alguna de poder ayudar económicamente a su esposa y su hija.

"Aquí no hay forma ni de trabajar, ni de buscar dinero para poder ayudarlas. La verdad que no sé qué hacer aquí. Y la niña hoy… llorando, llorando, preguntando por mí. Le parte el corazón a uno", confesó.

El joven padre agradeció el apoyo recibido por la comunidad cubana en Estados Unidos.

Sin embargo, el peso emocional no se alivia: "Mi esposa ya está bien desesperada. Y con la niña tenemos miedo que caiga en una recaída. Ella no puede estresarse mucho con ese problema".

El cubano hizo un llamado a congresistas y senadores para que atiendan su caso.

"Yo solamente quiero ir a apoyarla a ella, como siempre lo he hecho, haciendo las cosas bien hechas en Estados Unidos. Es un país de oportunidades, yo amo ese país. Y quisiera de verdad tener mi reencuentro con mi familia lo antes posible", concluyó.

Un padre forzado al exilio

La historia de este padre comenzó a torcerse el pasado 8 de septiembre, cuando acudió a una cita rutinaria con ICE. Allí le informaron que debía abandonar Estados Unidos antes del 14 de septiembre o, de lo contrario, sería detenido y deportado.

"En la cita con ICE me informaron que si me quedo tendrían que dejarme en detención y me deportarían ellos por su propia cuenta. De lo contrario, tenía que presentar mi boleto de salida este domingo. Creo que la mejor opción es salir voluntario", relató.

Con siete años en el país, trabajando como conductor de Uber, sin antecedentes penales y pagando impuestos, Alemán Oropesa no esperaba un desenlace tan abrupto. Pero la orden de deportación que pesaba sobre él desde su entrada irregular por la frontera terminó por alcanzarlo.

Su salida deja un vacío económico y humano.

La hija de la pareja, ciudadana estadounidense de solo dos años, ya ha pasado por tres cirugías a corazón abierto y necesita más procedimientos médicos. Mientras la madre se dedica a cuidarla, Deivy era el único sustento del hogar.

"Será difícil. Me preocupa que nuestra hija se deprima y tenga alguna recaída. Prácticamente me veo viviendo en la calle porque de qué forma voy a cuidar de mi niña y trabajar para pagar la renta y los biles", confesó Yisel Miguel Sarduy, esposa del cubano, visiblemente desesperada.

Humanidad ignorada

Ni las pruebas médicas ni las cartas de especialistas lograron frenar la salida de Deivy.

La abogada Rosaly Chaviano explicó que él estaba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B), y que "bajo las actuales políticas, los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta".

El periodista Javier Díaz, quien documentó el caso desde el inicio, criticó la rigidez del sistema: "Es un triste caso donde para nada sirve que tengas razones humanitarias o seas un migrante ejemplar; si tienes una orden de deportación, te van a deportar".

En redes sociales, cientos de usuarios expresaron su indignación por lo que consideran una decisión inhumana. Se creó incluso una petición en Change.org para detener la deportación, aunque el tiempo jugó en contra.

Una esperanza en medio de la separación

La única luz que sostiene a la familia es la petición I-130 aprobada, parte del proceso de reunificación familiar, que podría permitir el regreso de Deivy en el futuro.

"La esperanza que me queda es que cuando esté en Cuba me llegue la petición de reunificación que me puso mi esposa. Y estar juntos aquí lo antes posible", dijo el cubano antes de tomar el vuelo de regreso.

Mientras tanto, la familia se aferra a la esperanza de que la presión pública y el proceso legal puedan acelerar la reunificación.

Pero el golpe ya está dado: este domingo, Deivy Alemán Oropesa dejó atrás a su esposa y a su hija enferma en Estados Unidos, para iniciar desde Cuba lo que él mismo describe como "los momentos más duros" de su vida.

