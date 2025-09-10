Cubano se “autodeporta” de EE.UU.: Deivy Alemán Oropesa regresa voluntariamente para evitar detención migratoria

La agonía de una familia cubana que en los últimos meses ha enfrentado una angustiosa situación migratoria sumará este domingo un nuevo y triste capítulo: Deivy Alemán Oropesa ha decidido “autodeportarse” y regresar a Cuba para evitar la detención migratoria, aunque eso signifique dejar en Estados Unidos a su pequeña hija, quien necesita otra cirugía a corazón abierto.
La historia fue difundida por el periodista Javier Díaz, quien compartió en Facebook el testimonio de Alemán y de su esposa, Yisel Miguel Sarduy.
El cubano explicó que las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le dieron dos opciones: aceptar la detención en espera de una deportación forzosa o salir del país voluntariamente antes del 14 de septiembre.
“Creo que la mejor opción es salir voluntario. Lo que más me preocupa es dejar a la niña, la familia aquí. Ella está pendiente de una cirugía y es lo que más me duele”, confesó entre lágrimas.
El drama de esta familia se conoció semanas atrás, cuando varios medios reportaron que la hija de Deivy, ciudadana estadounidense de apenas dos años, ha sido sometida ya a dos operaciones a corazón abierto y necesita una tercera intervención en los próximos meses.
Mientras su esposa cuida de la niña, él ha sido el sostén económico del hogar trabajando como conductor de Uber, pagando impuestos y sin tener antecedentes penales.
El 8 de septiembre, al acudir a una cita rutinaria en la oficina de ICE en Orlando, Alemán fue notificado de que debía abandonar Estados Unidos en menos de una semana. La noticia cayó como un golpe devastador para la familia.
“Es una situación que todavía nos tiene en shock”, dijo su esposa, quien agradeció las muestras de solidaridad recibidas en redes sociales y pidió que el caso llegue a oídos de congresistas o senadores.
La familia había presentado informes médicos y cartas de cardiólogos para demostrar la urgencia humanitaria, además de contar con una petición I-130 aprobada, fruto de su matrimonio con una ciudadana estadounidense.
Sin embargo, la agencia migratoria no tomó en cuenta ninguno de esos elementos.
La abogada Rosaly Chaviano explicó que Alemán se encontraba bajo supervisión migratoria (formulario I-220B) y que, bajo las actuales políticas, “los factores humanitarios prácticamente no se están tomando en cuenta”.
El caso ha generado una ola de indignación en redes sociales. En paralelo, familiares y amigos lanzaron una petición en Change.org en un intento por frenar lo que consideran una decisión inhumana.
Pero el tiempo corre en contra: este domingo, Deivy Alemán tomará un vuelo de regreso a Cuba, dejando atrás a su esposa y a su hija enferma.
“Mi esperanza es que cuando esté en Cuba pueda llegarme la petición que puso mi esposa y que me permitan regresar pronto”, dijo resignado el cubano, que llegó hace siete años a Estados Unidos buscando libertad y oportunidades, y que hoy se marcha con el corazón roto.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de migrantes cubanos en EE.UU.
¿Por qué Deivy Alemán Oropesa decidió "autodeportarse" de EE.UU.?
Deivy Alemán Oropesa decidió "autodeportarse" para evitar la detención migratoria por parte de las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. ICE le dio la opción de salir voluntariamente antes del 14 de septiembre o enfrentar la detención en espera de una deportación forzosa. A pesar del dolor de dejar a su hija, quien necesita una cirugía a corazón abierto, Alemán consideró que esta era la mejor opción para su familia.
¿Qué impacto tiene la deportación en las familias cubanas en EE.UU.?
La deportación tiene un impacto devastador en las familias cubanas, separando a padres de sus hijos y dejando a familias sin su principal sostén económico. El trauma emocional y psicológico es significativo, especialmente para los niños que ven a sus padres ser detenidos y expulsados del país. Esto se agrava cuando hay condiciones médicas o situaciones de vulnerabilidad, como en el caso de la hija de Deivy Alemán.
¿Qué opciones legales tienen los migrantes cubanos con órdenes de deportación en EE.UU.?
Los migrantes cubanos con órdenes de deportación pueden explorar varias opciones legales, como solicitar un paro a la deportación mediante el formulario I-246 por razones humanitarias. También pueden presentar una petición de reunificación familiar si están casados con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, bajo la administración actual, los factores humanitarios no se están priorizando, lo que complica la situación de familias como la de Alemán.
¿Cómo afecta el endurecimiento de las políticas migratorias a los migrantes cubanos en EE.UU.?
El endurecimiento de las políticas migratorias en EE.UU. ha aumentado los arrestos de migrantes cubanos, incluso aquellos sin antecedentes penales y con procesos legales activos. Muchos de estos arrestos se producen durante citas migratorias rutinarias, generando temor e incertidumbre en la comunidad migrante. Esto ha llevado a situaciones de separación familiar, como la que enfrenta Deivy Alemán y su familia.
