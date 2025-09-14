Fallece ciclista tras ser impactado por vehículo en Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Un ciclista falleció este fin de semana tras ser impactado por un vehículo de la corporación CIMEX en la zona industrial de la ciudad de Cienfuegos, informó una fuente vinculada al Ministerio del Interior.

Egmy Muñoz González, de 42 años y padre de familia, fue identificado como la víctima del fatal accidente de tránsito ocurrido cerca de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, según un reporte publicado este sábado en el perfil oficialista “Las Cosas de Fernanda” en Facebook.

De acuerdo con la nota, se llevan a cabo las investigaciones periciales por parte de las autoridades para determinar las responsabilidades en el incidente vial.

“Estos lamentables y dolorosos accidentes siempre se provocan por causas evitables”, afirmó la publicación, al tiempo que hizo un “llamado a choferes, ciclistas y peatones a mantener la observancia de las leyes del tránsito para evitar el llanto de las familias cienfuegueras”.

En los comentarios al post, varias personas responsabilizaron al conductor de CIMEX por el incidente mortal, pero ello no ha sido corroborado hasta el momento por las autoridades. Se desconoce qué tipo de vehículo fue el que estuvo involucrado en el hecho.

Profunda consternación ha causado el deceso de Muñoz entre sus familiares, amigos y vecinos. Decenas de usuarios lamentaron la pérdida de su vida en trágicas circunstancias, mientras que personas allegadas a su entorno lo calificaron como excelente persona, padre y trabajador.

Según varios testimonios, Muñoz era padre de un niño de unos siete años.

“Es duro que un hombre tan joven, buen trabajador, un hijo, esposo y padre ejemplar se haya ido por una negligencia; es duro muy duro tener que explicarle a un niño que su padre no volverá y a una viuda que ya no ha de esperar a su esposo en casa, mucho menos a una madre porque, como me dijo mi abuelo que en paz descanse, los padres no esperan enterrar a sus hijos sino sus hijos a ellos. Es duro que una familia tan unida pierda a alguien importante, cuánto lo siento Egmi, no merecías que terminaras así, tenías una vida por delante y una familia que cuidar. EPD”, fueron las conmovedoras palabras de una joven que conocía al fallecido.

Comentarios sobre el lamentable suceso criticaron la negligencia e indisciplina de muchos choferes al conducir y el aumento de los accidentes de tráfico por tales razones; pero también mencionaron la ausencia de alumbrado público y el pésimo estado de las vías como causas frecuentes de los choques en el país.

Según los últimos datos oficiales sobre accidentes de tránsito difundidos por el gobierno, de enero a abril pasados ocurrieron 2,377 hechos de este tipo en Cuba, 150 menos que en los mismos meses de 2024. Sin embargo, los accidentes fueron más letales, al aumentar el número de fallecidos, revelaron las autoridades.

El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del Órgano Especializado de Tránsito, de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, afirmó en mayo que el factor humano continúa siendo la causa principal en el 91 % de los accidentes.

