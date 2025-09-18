Después de semanas alimentando rumores con gestos, comentarios y salidas públicas, L Kimii y Samantha Hernández finalmente confirmaron que están juntos.

La confirmación llegó este miércoles, cuando Samantha publicó en sus historias de Instagram una fotografía íntima en la que aparece abrazando al reguetonero frente al espejo de su casa, acompañada del mensaje: “bueno... me convenció” y la mención directa a @osniel_kimii. La imagen se suma a una cadena de publicaciones previas en las que ambos habían dejado claro que su vínculo iba más allá de la amistad...

Captura de Instagram / Samanta Hernández

Días antes, L Kimii había sorprendido a la influencer con un ramo de rosas rojas que ella misma mostró en sus redes. El gesto incluía una tarjeta con la frase: “Gracias por ser más linda que la palabra”, lo que generó una oleada de comentarios y avivó las especulaciones. En TikTok, el reguetonero acompañó el detalle con una frase aún más reveladora: “Aunque se me esté haciendo la dura, la estamos convenciendo”.

La relación quedó prácticamente al descubierto cuando Kimii comentó en una publicación de Samantha: “Viste qué linda mi novia”, lo que fue tomado por los seguidores como una confirmación explícita.

Captura de Instagram / Samantha Hernández

Lo más leído hoy:

Además, ambos fueron vistos recientemente caminando tomados de la mano por las calles de Miami, en una imagen que terminó por reforzar lo que muchos ya daban por hecho.

Con esta última publicación, la relación entre Samantha Hernández y L Kimii deja de ser una suposición y pasa a ser un hecho confirmado por los propios protagonistas. Sin necesidad de comunicados oficiales, la pareja decidió hacerlo público a su manera: desde sus redes sociales y con gestos que hablan por sí solos. ¡Qué viva el amor!

¿Qué te parece la pareja que forman?

Preguntas frecuentes sobre el romance entre Samantha Hernández y L Kimii