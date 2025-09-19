Ulises Toirac critica la inacción del Gobierno ante la crisis: “Ni siquiera malas medidas… y eso me aterra”

Vídeos relacionados:
El humorista cubano Ulises Toirac volvió a sacudir las redes sociales con un duro comentario sobre la situación que vive el país, al señalar la inacción del Gobierno frente a la crisis económica y social.
“No se avisoran medidas concretas encaminadas a propiciar un cambio en las condiciones actuales del país (…) ni siquiera malas. Y eso me aterra”, escribió en un post en Facebook donde describió un ambiente enrarecido, marcado por el desplome del peso cubano, los apagones casi permanentes y el desabastecimiento generalizado.
Toirac ironizó sobre la política energética oficial: “En la palestra solo se escucha acerca del SEN y de parques fotovoltaicos que en un futuro mejorarían la producción de energía eléctrica. Pero aún aceptando que ello fuera cierto, la electricidad no se come”.
El comediante concluyó con un mensaje lapidario: el silencio del Gobierno resulta más inquietante que las propias carencias de la población.
Vale apuntar que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continúa registrando afectaciones generalizadas debido al profundo déficit de capacidad de generación, que mantiene a la población cubana bajo apagones diarios y prolongados en todo el país.
La Unión Eléctrica (UNE) dijo este jueves que la afectación al servicio eléctrico se extendió durante las 24 horas del día anterior, y persistió en la madrugada de hoy. La máxima afectación registrada fue de 1,885 megavatios (MW) a las 9:30 de la noche del miércoles.
El panorama para los próximos días se mantiene incierto y sin señales de mejora inmediata, mientras millones de cubanos enfrentan largas horas sin electricidad, afectando la vida cotidiana y profundizando el malestar social.
Las declaraciones llegaron en paralelo a una polémica en redes sociales, donde algunos lo criticaron por atenderse en el sistema de salud pública cubano. Toirac respondió con ironía, asegurando que su atención fue correcta y gratuita en el hospital Pando Ferrer de La Habana.
“Contrario al deseo de alguno de ellos, no me echaron ácido en el ojo, sino que hicieron un exhaustivo análisis (…) y se espera que con próximas inyecciones mi evolución sea aún más favorable”, relató.
Fiel a su estilo, añadió con sarcasmo: “Voy para la bodega a sacar los mandados, que yo no vivo aquí pero vivo aquí”, reafirmando así su vínculo con la vida cotidiana en Cuba.
Mientras muchos seguidores le expresaron apoyo y deseos de recuperación, otros insistieron en que la “gratuidad” de la salud en la isla es ficticia, pues se paga con el bajo nivel de vida impuesto al pueblo.
Preguntas frecuentes sobre la crítica de Ulises Toirac al Gobierno cubano
¿Cuál es la principal crítica de Ulises Toirac al Gobierno cubano?
Ulises Toirac critica la inacción del Gobierno frente a la crisis económica y social en Cuba. Señala que no se están implementando medidas concretas para mejorar la situación del país, lo que genera un ambiente de incertidumbre y desesperanza entre los ciudadanos.
¿Cómo afecta la crisis energética a la población cubana según Ulises Toirac?
Toirac describe que la crisis energética en Cuba resulta en apagones prolongados que afectan gravemente la vida cotidiana, causando pérdida de alimentos por falta de refrigeración, daños a electrodomésticos y obligando a los hospitales a funcionar al límite. Esta situación empeora el malestar social y la calidad de vida de los cubanos.
¿Qué ha dicho Ulises Toirac sobre el sistema de salud cubano?
Toirac ha defendido la calidad de la atención médica que ha recibido en Cuba, pero ha criticado el uso de la salud pública como herramienta política. Alega que su atención médica no invalida sus críticas al sistema, ya que él vive en Cuba y no tiene otra opción que utilizar los servicios de salud disponibles.
¿Qué postura adopta Ulises Toirac frente a las críticas y ataques que recibe por sus declaraciones?
Ulises Toirac se mantiene firme en su postura crítica frente al Gobierno cubano y defiende su derecho a expresar sus opiniones, a pesar de los ataques y campañas de desprestigio. Asegura que no dejará de denunciar las carencias y deficiencias del sistema, a la vez que reconoce el sacrificio y la pericia de los trabajadores de la salud y otros sectores afectados por la crisis.
